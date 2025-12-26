Mejora el menor que se quemó por meter pirotecnia en un bidón de combustible en Caucete

El chico de 11 años que sufrió lesiones de consideración tras una explosión doméstica vinculada al uso de pirotecnia en Caucete atraviesa una evolución favorable y podría ser dado de alta en las próximas horas. Así lo manifestó su madre ante las autoridades que investigan el hecho.

El accidente se produjo durante la mañana del jueves 25 de diciembre, en el interior de la vivienda familiar. De acuerdo a los primeros datos, el menor estaba manipulando elementos pirotécnicos cuando, por razones que aún no pudieron ser determinadas con precisión, uno de ellos terminó dentro de un bidón que contenía gasoil. La detonación posterior le provocó quemaduras en el rostro y un cuadro de compromiso respiratorio por inhalación. Fuentes médicas indicaron que las consecuencias no fueron más severas porque el recipiente tenía una escasa cantidad de combustible.

El primer auxilio llegó de la mano de su hermano mayor, quien se encontraba descansando y reaccionó al escuchar los gritos. Minutos después intervino el padre, que decidió trasladarlo de urgencia al hospital del departamento. Ante la complejidad de las heridas, los profesionales resolvieron derivarlo al Hospital Guillermo Rawson.

El ingreso al centro de salud capitalino se produjo a las 11:54, según consta en el parte oficial. El niño arribó en ambulancia junto a su madre, de 48 años, y fue atendido inicialmente por la doctora María Eugenia Hernández. Luego quedó internado en Terapia Intensiva Pediátrica, donde permaneció en observación permanente.

El episodio tuvo lugar en una casa ubicada en la intersección de avenida De los Ríos y calle Enfermera Medina, en el sector conocido como Lote de Álvarez, correspondiente a la jurisdicción de la Comisaría 37°. La madre señaló que el accidente ocurrió mientras el chico manipulaba pirotecnia, aunque no logró reconstruir con exactitud cómo se desencadenó la explosión.

La investigación fue iniciada bajo la carátula de actuaciones investigativas por quemaduras a raíz de una explosión. Interviene la Unidad de Abordaje Territorial (UAT), con la actuación del ayudante fiscal Oscar Oropel, quien ordenó pericias en el lugar, la confección de un croquis y la toma de testimonios. También tomó intervención la UFI de Delitos Especiales, a cargo del fiscal ayudante Maximiliano Gerarduzzi.

Con el cuadro clínico en franca mejoría, los familiares esperan la confirmación médica para que el menor pueda regresar a su hogar.