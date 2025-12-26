viernes 26 de diciembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Buenas noticias

Mejora el menor que se quemó por meter pirotecnia en un bidón de combustible en Caucete

Se trata de un nene de 11 años que fue ingresado al hospital durante la mañana del jueves 25 de diciembre. Volvería a su casa en las próximas horas.

Por Redacción Tiempo de San Juan
pirotecnia.jpg

El chico de 11 años que sufrió lesiones de consideración tras una explosión doméstica vinculada al uso de pirotecnia en Caucete atraviesa una evolución favorable y podría ser dado de alta en las próximas horas. Así lo manifestó su madre ante las autoridades que investigan el hecho.

Lee además
explotacion sexual de menores: lo acusan de compartir las fotos de una primita de 5 anos
Grave sospecha

Explotación sexual de menores: lo acusan de compartir las fotos de una primita de 5 años
si tenes vertigo, no la veas: la foto a varios metros de altura que tomaron durante el rescate en la antena de radio colon
Imágenes sensibles

Si tenés vértigo, no la veas: la foto a varios metros de altura que tomaron durante el rescate en la antena de Radio Colón

El accidente se produjo durante la mañana del jueves 25 de diciembre, en el interior de la vivienda familiar. De acuerdo a los primeros datos, el menor estaba manipulando elementos pirotécnicos cuando, por razones que aún no pudieron ser determinadas con precisión, uno de ellos terminó dentro de un bidón que contenía gasoil. La detonación posterior le provocó quemaduras en el rostro y un cuadro de compromiso respiratorio por inhalación. Fuentes médicas indicaron que las consecuencias no fueron más severas porque el recipiente tenía una escasa cantidad de combustible.

El primer auxilio llegó de la mano de su hermano mayor, quien se encontraba descansando y reaccionó al escuchar los gritos. Minutos después intervino el padre, que decidió trasladarlo de urgencia al hospital del departamento. Ante la complejidad de las heridas, los profesionales resolvieron derivarlo al Hospital Guillermo Rawson.

El ingreso al centro de salud capitalino se produjo a las 11:54, según consta en el parte oficial. El niño arribó en ambulancia junto a su madre, de 48 años, y fue atendido inicialmente por la doctora María Eugenia Hernández. Luego quedó internado en Terapia Intensiva Pediátrica, donde permaneció en observación permanente.

El episodio tuvo lugar en una casa ubicada en la intersección de avenida De los Ríos y calle Enfermera Medina, en el sector conocido como Lote de Álvarez, correspondiente a la jurisdicción de la Comisaría 37°. La madre señaló que el accidente ocurrió mientras el chico manipulaba pirotecnia, aunque no logró reconstruir con exactitud cómo se desencadenó la explosión.

La investigación fue iniciada bajo la carátula de actuaciones investigativas por quemaduras a raíz de una explosión. Interviene la Unidad de Abordaje Territorial (UAT), con la actuación del ayudante fiscal Oscar Oropel, quien ordenó pericias en el lugar, la confección de un croquis y la toma de testimonios. También tomó intervención la UFI de Delitos Especiales, a cargo del fiscal ayudante Maximiliano Gerarduzzi.

Con el cuadro clínico en franca mejoría, los familiares esperan la confirmación médica para que el menor pueda regresar a su hogar.

Seguí leyendo

"El Samuelito", el terror de los taxistas, irá al Penal de Chimbas tras dos robos con pocas horas de diferencia

Atrapan al ladrón que robó en una estación de servicio de Pocito

¡Con ese apodo! Atraparon a "Judas" por un robo en un cementerio de Rawson

Un exjefe de la Policía de San Juan fue asaltado en Rawson: le dieron un puntazo en el abdomen

Duro revés para un empresario mendocino, que deberá pagarle $3.500.000 a una agrupación feminista de San Juan: el motivo

Quién es el joven que escaló la antena en Capital, cómo lo encontraron y qué pasará con él

Piden cadenas de oración por el motociclista que está muy grave tras un choque en Chimbas

Condenaron al "Chonono" a 21 años de prisión por causas acumuladas: el raid delictivo que permitió su detención

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
se entrego el conductor de la camioneta que choco con una moto y se fugo en chimbas
Lo último

Se entregó el conductor de la camioneta que chocó con una moto y se fugó en Chimbas

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Se entregó el conductor de la camioneta que chocó con una moto y se fugó en Chimbas
Lo último

Se entregó el conductor de la camioneta que chocó con una moto y se fugó en Chimbas

Tras la desestimación de la denuncia, desde el entorno de Panchito Velázquez no descartan iniciar acciones por daño moral
Justicia

Tras la desestimación de la denuncia, desde el entorno de Panchito Velázquez no descartan iniciar acciones por daño moral

Quién es el joven que escaló la antena en Capital, cómo lo encontraron y qué pasará con él
Tras la conmoción

Quién es el joven que escaló la antena en Capital, cómo lo encontraron y qué pasará con él

Bebé hallada muerta en Caucete: los cotejos de ADN dieron negativo y persiste la incógnita sobre el brutal crimen
Caso estremecedor

Bebé hallada muerta en Caucete: los cotejos de ADN dieron negativo y persiste la incógnita sobre el brutal crimen

Darío Barassi llegó a San Juan para pasar el Año Nuevo en familia.
En casa por las fiestas

Darío Barassi y una postal familiar en Zonda que la rompe en las redes

Te Puede Interesar

Explotación sexual de menores: lo acusan de compartir las fotos de una primita de 5 años
Grave sospecha

Explotación sexual de menores: lo acusan de compartir las fotos de una primita de 5 años

Por Redacción Tiempo de San Juan
En medio de la suba récord mundial, el precio del oro aumentó casi el doble en un año en San Juan: qué pasó con la demanda en las joyerías
Repercusiones

En medio de la suba récord mundial, el precio del oro aumentó casi el doble en un año en San Juan: qué pasó con la demanda en las joyerías

Si tenés vértigo, no la veas: la foto a varios metros de altura que tomaron durante el rescate en la antena de Radio Colón
Imágenes sensibles

Si tenés vértigo, no la veas: la foto a varios metros de altura que tomaron durante el rescate en la antena de Radio Colón

Imputaron al Chiqui Tapia y Toviggino por una millonaria deuda previsional en la AFA
Avanza la causa

Imputaron al "Chiqui" Tapia y Toviggino por una millonaria deuda previsional en la AFA

El sistema de “encapsulamiento” organiza a los vehículos en paradores estratégicos antes de avanzar hacia el paso Cristo Redentor, con el objetivo de evitar demoras y situaciones de riesgo en la alta montaña al cruzar a Chile.
Para tener en cuenta

Lo que deben saber los sanjuaninos que van a Chile: así funciona el "encapsulamiento" para cruzar por Mendoza