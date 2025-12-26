viernes 26 de diciembre 2025

Comisaría 35°

¡Con ese apodo! Atraparon a "Judas" por un robo en un cementerio de Rawson

El sospechoso, de 27 años, fue sorprendido tras saltar un muro de más de tres metros para sustraer materiales del Cementerio San Miguel. Intentó huir al ser localizado por la Policía, pero fue interceptado a pocas cuadras y quedó a disposición de la UFI Flagrancia.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

Un joven conocido con el apodo de “Judas” fue detenido este jueves luego de ser sorprendido cuando robaba materiales de construcción del interior del Cementerio San Miguel, en Rawson. El hecho derivó en una causa por hurto agravado por escalamiento en grado de tentativa, con intervención de la UFI Flagrancia.

Según informaron fuentes policiales, el episodio ocurrió en el predio ubicado sobre calle Meglioli. El sospechoso habría saltado un muro de más de tres metros de altura para ingresar al cementerio y sustraer diversos materiales de construcción. La situación fue advertida a través de un llamado al 911, lo que motivó un rápido operativo policial en la zona.

Efectivos de la Comisaría 35ª y del Comando Sur iniciaron recorridas por las inmediaciones y lograron ubicar al sujeto, quien al notar la presencia policial intentó darse a la fuga. Sin embargo, fue interceptado a unas dos cuadras, en el interior del barrio Río Blanco.

image

El aprehendido fue identificado como Mario Josué Ríos, de 27 años, con domicilio en el mismo barrio donde fue capturado. Tras su detención, quedó vinculado a un legajo fiscal de Flagrancia y a disposición de la Justicia.

En el procedimiento intervinieron el oficial ayudante Agustín Amarfil, el cabo Fabricio Domínguez, el cabo Javier Aciar y el agente Maximiliano Montero.

