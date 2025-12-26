Los interrogantes en San Martín: dos refuerzos para un mismo puesto y ¿un soldado del ascenso que pierde terreno?

El plantel de San Martín está de licencia y volverá a los entrenamientos los primeros días de enero. Si bien todo parece estar parado por vacaciones, la actividad no para en el seno de la Comisión Directiva. Es que ya empezaron a ver la carpeta de refuerzos y abrochar a los primeros. Los que se sumaron en las últimos días fueron dos y comparten el mismo puesto. Esto, lejos de ser positivo, genera incertidumbre y le ¿mete presión a un soldado del ascenso? Quién es.

El primero que llegó fue Federico Murillo y el segundo, que fue anunciado por las redes del club previo a la Nochebuena fue Facundo Nadalin. Ambos ocupan la posición de lateral derecho que se pondrán a disposición del Ariel Martos en el arranque de la pretemporada. Ante este panorama, el que estaría por ahora quedando colgado es un héroe del ascenso en el Gigante de Alberdi.

El que está bajo presión ante la llegada de estas incorporaciones es el otro lateral derecho Alejandro "Chaco" Molina, que de quedarse peleará por un lugar contra estos futbolistas que arribaron bajo el ala del nuevo entrenador. Vale destacar que el jugador que se encuentra hace algunos años en San Juan y fue parte del plantel del ascenso, aún no renueva con el Santo y su futuro en la institución por ahora es una incógnita.

La pretemporada se pondrá en marcha el lunes 5 de enero en la provincia, con el club como punto central de los trabajos y la posibilidad de utilizar otros campos de entrenamiento que aún se están evaluando. Los jugadores que tienen contrato fueron citados para presentarse el día 3, con la intención de que todo el plantel esté reunido y listo antes del inicio formal de las actividades.

