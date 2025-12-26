viernes 26 de diciembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Rearmado

Los interrogantes en San Martín: dos refuerzos para un mismo puesto y ¿un soldado del ascenso que pierde terreno?

El elenco sanjuanino está a pocos días de iniciar la pretemporada para encarar la Primera Nacional y en Concepción hay muchas preguntas sobre el nuevo plantel. Los dos que llegaron y uno que todavía no tiene destino. Lo que por ahora se movió del mercado de pases.

Por Redacción Tiempo de San Juan
San Martín

El plantel de San Martín está de licencia y volverá a los entrenamientos los primeros días de enero. Si bien todo parece estar parado por vacaciones, la actividad no para en el seno de la Comisión Directiva. Es que ya empezaron a ver la carpeta de refuerzos y abrochar a los primeros. Los que se sumaron en las últimos días fueron dos y comparten el mismo puesto. Esto, lejos de ser positivo, genera incertidumbre y le ¿mete presión a un soldado del ascenso? Quién es.

Lee además
San Martín ya conoce su grupo para la Primera Nacional.
Primera Nacional

San Martín, a capa y espada para volver a Primera: ya conoce a sus rivales y el formato que tendrá en el ascenso
el antecedente con goleada de un san martin puntero y que desato la hecatombe en el funebrero
Con Chacarita el debut

El antecedente con goleada de un San Martín puntero y que desató la 'hecatombe' en el Funebrero

El primero que llegó fue Federico Murillo y el segundo, que fue anunciado por las redes del club previo a la Nochebuena fue Facundo Nadalin. Ambos ocupan la posición de lateral derecho que se pondrán a disposición del Ariel Martos en el arranque de la pretemporada. Ante este panorama, el que estaría por ahora quedando colgado es un héroe del ascenso en el Gigante de Alberdi.

San Martín
De izquierda a derecha: Federico Murillo y Facundo Nadalin.

De izquierda a derecha: Federico Murillo y Facundo Nadalin.

El que está bajo presión ante la llegada de estas incorporaciones es el otro lateral derecho Alejandro "Chaco" Molina, que de quedarse peleará por un lugar contra estos futbolistas que arribaron bajo el ala del nuevo entrenador. Vale destacar que el jugador que se encuentra hace algunos años en San Juan y fue parte del plantel del ascenso, aún no renueva con el Santo y su futuro en la institución por ahora es una incógnita.

image

-San Martín, a días del arranque de la pretemporada:

La pretemporada se pondrá en marcha el lunes 5 de enero en la provincia, con el club como punto central de los trabajos y la posibilidad de utilizar otros campos de entrenamiento que aún se están evaluando. Los jugadores que tienen contrato fueron citados para presentarse el día 3, con la intención de que todo el plantel esté reunido y listo antes del inicio formal de las actividades.

-El fixture de San Martín en la Primera Nacional

image
Temas
Seguí leyendo

Boca, a la carga por un ex San Martín: quién es

Una pieza de la columna vertebral dejó San Martín y ya firmó para otro equipo del ascenso

En Tucumán confirman que un ex soldado de Ariel Martos podría sumarse a San Martín: de quién se trata

Fue compañero de un campeón del mundo, tiene una Copa Sudamericana y se suma como refuerzo de San Martín

Los números de Valentino Guarnieri, el rey de la Rotax en el karting sanjuanino

"Siento mucho odio hacia los argentinos": las explosivas declaraciones de un ex jugador de Francia

El llamado inesperado que sacudió el mercado de Boca: los dos gigantes que sondearon a Brian Aguirre

River reactiva el mercado tras Navidad: cómo están las gestiones por los refuerzos que pidió Gallardo

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
renuncio el preparador fisico de la seleccion argentina en la previa del ano mundialista: ¿paez tambien pega el portazo?
Bombazo en el hockey sobre patines

Renunció el preparador físico de la Selección Argentina en la previa del año mundialista: ¿Páez también pega el portazo?

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Se entregó el conductor de la camioneta que chocó con una moto y se fugó en Chimbas
Lo último

Se entregó el conductor de la camioneta que chocó con una moto y se fugó en Chimbas

Tras la desestimación de la denuncia, desde el entorno de Panchito Velázquez no descartan iniciar acciones por daño moral
Justicia

Tras la desestimación de la denuncia, desde el entorno de Panchito Velázquez no descartan iniciar acciones por daño moral

Quién es el joven que escaló la antena en Capital, cómo lo encontraron y qué pasará con él
Tras la conmoción

Quién es el joven que escaló la antena en Capital, cómo lo encontraron y qué pasará con él

Bebé hallada muerta en Caucete: los cotejos de ADN dieron negativo y persiste la incógnita sobre el brutal crimen
Caso estremecedor

Bebé hallada muerta en Caucete: los cotejos de ADN dieron negativo y persiste la incógnita sobre el brutal crimen

Darío Barassi llegó a San Juan para pasar el Año Nuevo en familia.
En casa por las fiestas

Darío Barassi y una postal familiar en Zonda que la rompe en las redes

Te Puede Interesar

Explotación sexual de menores: lo acusan de compartir las fotos de una primita de 5 años
Grave sospecha

Explotación sexual de menores: lo acusan de compartir las fotos de una primita de 5 años

Por Redacción Tiempo de San Juan
En medio de la suba récord mundial, el precio del oro aumentó casi el doble en un año en San Juan: qué pasó con la demanda en las joyerías
Repercusiones

En medio de la suba récord mundial, el precio del oro aumentó casi el doble en un año en San Juan: qué pasó con la demanda en las joyerías

Si tenés vértigo, no la veas: la foto a varios metros de altura que tomaron durante el rescate en la antena de Radio Colón
Imágenes sensibles

Si tenés vértigo, no la veas: la foto a varios metros de altura que tomaron durante el rescate en la antena de Radio Colón

Imputaron al Chiqui Tapia y Toviggino por una millonaria deuda previsional en la AFA
Avanza la causa

Imputaron al "Chiqui" Tapia y Toviggino por una millonaria deuda previsional en la AFA

El sistema de “encapsulamiento” organiza a los vehículos en paradores estratégicos antes de avanzar hacia el paso Cristo Redentor, con el objetivo de evitar demoras y situaciones de riesgo en la alta montaña al cruzar a Chile.
Para tener en cuenta

Lo que deben saber los sanjuaninos que van a Chile: así funciona el "encapsulamiento" para cruzar por Mendoza