En Tucumán confirman que un ex soldado de Ariel Martos podría sumarse a San Martín: de quién se trata

San Martín encara en borrador el nuevo año y pone en carpeta a los próximos jugadores para el plantel. Ariel Martos, que se sumó hace algunos días a Concepción, ya empezó a tirar algunos nombres para reforzar el equipo que buscará volver a Primera. Desde Tucumán confirman que podría llegar a San Juan otro ex soldado del flamante entrenador. ¿De quién se trata?

Mauro Osores es quien estaría en el radar del DT para vestir la camiseta verdinegra en la próxima temporada del ascenso. El jugador es oriundo de Tucumán, tiene 28 años y juega de defensa central. Disputó toda la campaña del Ciruja en la B y fue dirigido por Martos, quien ahora lo pretendería para integrar el elenco sanjuanino.

Si bien la información llegó desde Tucumán, el futbolista todavía no negoció y no escapó más allá de un secreto a voces del interés del cuerpo técnico de Martos. ¿Se dará? (2)

