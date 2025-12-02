San Martín confirmó nuevo técnico de cara a la Primera Nacional

San Martín oficializó este jueves la llegada de su nuevo cuerpo técnico para afrontar la temporada 2026 de la Primera Nacional. Tal como adelantó Tiempo de San Juan, el club firmó contrato con Ariel Martos, quien asumirá como director técnico, acompañado por Luis Martínez como ayudante de campo y Félix Soraire como preparador físico.

Al equipo de trabajo se sumarán también Alejandro Schiapparelli, Javier Cerdán, Fabián González y Ernesto Ceballos, quienes ya integraban el cuerpo técnico anterior y continuarán en sus funciones.

Martos llega con experiencia reciente en la categoría: dirigió a San Martín de Tucumán, donde condujo 25 partidos, de los cuales ganó 11, empató 9 y perdió 5, alcanzando una efectividad del 56%. Su perfil encaja con la intención del Verdinegro de encarar un proyecto competitivo desde el arranque del próximo torneo.

Mientras tanto, la Primera Nacional 2026 comienza a delinearse. El próximo 22 de diciembre se realizará el sorteo que definirá la conformación de las dos zonas, un paso clave para empezar a planificar el camino deportivo de la temporada que viene.