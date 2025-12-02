martes 2 de diciembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Designaciones

San Martín confirmó nuevo técnico de cara a la Primera Nacional

Ariel Martos fue oficializado como nuevo DT de San Martín para la temporada 2026. Estará acompañado por un renovado cuerpo técnico que combina nuevas incorporaciones y continuidad, mientras el club se prepara para el sorteo de las zonas de la Primera Nacional.

Por Redacción Tiempo de San Juan
WhatsApp Image 2025-12-02 at 7.37.15 PM

San Martín oficializó este jueves la llegada de su nuevo cuerpo técnico para afrontar la temporada 2026 de la Primera Nacional. Tal como adelantó Tiempo de San Juan, el club firmó contrato con Ariel Martos, quien asumirá como director técnico, acompañado por Luis Martínez como ayudante de campo y Félix Soraire como preparador físico.

Lee además
el pampa gelabert rechazo ser manager de san martin y explico el motivo detras de su decision
Redes

El Pampa Gelabert rechazó ser manager de San Martín y explicó el motivo detrás de su decisión
bombazo: preventiva para un expolicia brigadista de la justicia acusado de filtrar informacion a un barra de san martin
Investigación

Bombazo: preventiva para un expolicía brigadista de la Justicia acusado de filtrar información a un barra de San Martín

Al equipo de trabajo se sumarán también Alejandro Schiapparelli, Javier Cerdán, Fabián González y Ernesto Ceballos, quienes ya integraban el cuerpo técnico anterior y continuarán en sus funciones.

Martos llega con experiencia reciente en la categoría: dirigió a San Martín de Tucumán, donde condujo 25 partidos, de los cuales ganó 11, empató 9 y perdió 5, alcanzando una efectividad del 56%. Su perfil encaja con la intención del Verdinegro de encarar un proyecto competitivo desde el arranque del próximo torneo.

Mientras tanto, la Primera Nacional 2026 comienza a delinearse. El próximo 22 de diciembre se realizará el sorteo que definirá la conformación de las dos zonas, un paso clave para empezar a planificar el camino deportivo de la temporada que viene.

Temas
Seguí leyendo

La financiera del escándalo relacionada a Chiqui Tapia es sponsor de San Martín: así se anunciaba en redes

Unión–Desamparados: por trabajos en el Bicentenario, la final se jugaría una semana antes de Nochebuena

De ascender a López Peláez y dar pelea en el fútbol sanjuanino a quedar libre: uno de los DTs más vigentes escucha ofertas

"Yo a Juanfer lo amo": la confesión de un jugador de Boca tras la final en Madrid

San Martín tentó a un técnico experimentado del ascenso: quién es

San Juan dirá presente en el Nacional de 10K de Santiago del Estero

Ciclismo: Maribel Aguirre voló en la Doble San Francisco

Semifinales del Clausura: cuándo se juegan el clásico Boca-Racing y el emocionante Gimnasia-Estudiantes

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
san martin tento a un tecnico experimentado del ascenso: quien es
Operativo retorno

San Martín tentó a un técnico experimentado del ascenso: quién es

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Una patrulla custodiaba la vivienda de la anciana.
Robo a domicilio

Tres asaltantes atacaron a una anciana de Rawson, casi la ahorcaron y le robaron dólares y artefactos

La casona de Avenida Rawson, otra vez fue escenario de tensión: más de 20 detenidos, armas y una puja familiar
Capital

La casona de Avenida Rawson, otra vez fue escenario de tensión: más de 20 detenidos, armas y una puja familiar

El gendarme actualmente se encuentra detenido con prisión preventiva.
El horror en casa

Una policía sanjuanina, esposa del gendarme golpeador, también será imputada por los maltratos a sus hijos adoptivos

Video exclusivo: así fue la detención en la casona usurpada de Capital y el trasfondo del enfrentamiento por celos
Caos en Avenida Rawson

Video exclusivo: así fue la detención en la casona usurpada de Capital y el trasfondo del enfrentamiento por "celos"

Carlos Gabriel Torres frente al juez Eugenio Barbera.
Pervertido sexual

Abusó de la hija de una vecina en Albardón y fue condenado, pero zafó de la cárcel

Te Puede Interesar

Médicos vs. fiscales, el primer enfrentamiento de la gestión Baigorrí
Fiscalía General

Médicos vs. fiscales, el primer enfrentamiento de la gestión Baigorrí

Por Redacción Tiempo de San Juan
Camiones por la ruta principal de la villa de Calingasta. Los vecinos no quieren que los camiones de Hualilán pasen por allí. 
Conflicto sin fin

Marchas y contramarchas: un nuevo capítulo en el caos político en Calingasta por el camino minero de Hualilán

Imagen ilustrativa
Dictamen judicial

Un joven sanjuanino fue acusado de golpear a su hijo, no hallaron pruebas y terminó sobreseído

San Martín confirmó nuevo técnico de cara a la Primera Nacional
Designaciones

San Martín confirmó nuevo técnico de cara a la Primera Nacional

Liliana La Borges Loyola en la audiencia de este martes.
La saga continúa

La mujer de "Los Borges" irá a juicio en Flagrancia por entrar a la casa de su exesposo y cometer destrozos