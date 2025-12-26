"Siento mucho odio hacia los argentinos": las explosivas declaraciones de un ex jugador de Francia

Djibril Cissé , exdelantero recordado en Francia por su potencia goleadora pero sin demasiada suerte en su selección al despedirse en primera ronda en los Mundiales 2002 y 2010, sorprendió al cargar contra la Argentina aún con la dolorosa espina de la final perdida en Qatar 2022.

El disparador de su pirotecnia verbal fue un especial de L'Equipe recordando la definición en Lusail y el recuerdo de aquella velada pareció revolver en Cissé sus peores traumas: "Después de ver las imágenes quedé enojado. Siento mucho odio hacia ellos",confesó en términos muy poco usuales para una rivalidad deportiva.

"Claramente, hoy son nuestro principal enemigo", dijo al elevar la rivalidad al nivel de clásico, y soñó con un desquite por la gloria en la definición del certamen que se viene en México, Estados Unidos y Canadá: "Quiero conseguir la tercera estrella en el último partido de (Lionel) Messi en el Mundial. Tenemos dos o tres cuentas pendientes que saldar con Argentina".

Cissé tampoco se olvidó de Enzo Fernández, quien en su momento filtró sin querer en redes sociales un video del plantel argentino entonando la canción de hinchada contra Francia que combinaba ribetes racistas con homofobia y transfobia. Particularmente afectado, el galo de origen marfileño se molestó porque al volante argentino el episodio apenas le costó una disculpa con sus compañeros de Chelsea: "No puedo comprender cómo lo perdonaron".

El francés, de gran pasado en Liverpool, Olympique de Marsella y Lazio y campeón de la Copa Confederaciones 2003 con su selección, supo ser centro de otras polémicas a lo largo de su vida personal y profesional. En 2005 fue arrestado por agresión a un chico de 15 años, en 2006 tras una violenta discusión con su esposa embarazada y en 2009 tras un intento de agresión a una mujer en un club de Newcastle.

En 2015, antes de su retiro del fútbol, también pasó unas horas preso acusado de extorsionar a su excompañero de Marsella Mathieu Valbuena con un video de contenido sexual, algo que Cissé negó hace poco: "Nunca he chantajeado a nadie, Mathieu es mi amigo".