jueves 25 de diciembre 2025

En Bélgica

El ataque que sufrió una estrella del ciclismo que le dio prestigio a la Vuelta a San Juan

El hecho no resultó aislado, ya que no es la primera vez que el deportista se convierte en blanco de agresiones por parte del público en plena competición. Si bien la cosa no pasó a mayores, resultó un susto por el ciclista que le subió el nivel a la tradicional carrera sanjuanina cuando participó.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

Mathieu Van der Poel, una de las máximas estrellas del ciclismo mundial y nombre asociado al crecimiento internacional de la Vuelta a San Juan, volvió a ser protagonista de un lamentable episodio de violencia durante una competencia en Bélgica. El neerlandés fue atacado por un espectador mientras lideraba en solitario una prueba de ciclocross, un hecho que reaviva el debate sobre la seguridad de los deportistas de élite y genera preocupación en todo el ambiente del ciclismo.

El incidente ocurrió durante el X2O Trofee de Hofstade, cuando Van der Poel marchaba rumbo a su cuarta victoria consecutiva del invierno. En uno de los sectores más concurridos del circuito, un hombre se inclinó sobre las vallas y le arrojó deliberadamente una nube de humo de un cigarrillo electrónico directamente al rostro. El ciclista debió girar la cabeza para esquivar el vapor, en una escena que quedó registrada por las cámaras de televisión y que fue considerada intencional por varios medios europeos.

Tras la carrera, el actual campeón mundial de ciclocross relativizó lo ocurrido, aunque admitió el susto inicial. “Me asusté un poco porque vi que algo venía hacia mí”, señaló, y luego ironizó sobre el episodio con su habitual temple. Sin embargo, el hecho se suma a una larga lista de agresiones que ha sufrido en los últimos años: desde escupitajos y lanzamiento de objetos, hasta episodios más graves como el impacto de un bidón durante la París-Roubaix, que el propio Van der Poel llegó a calificar como un acto extremadamente peligroso.

Más allá de este nuevo ataque, el neerlandés volvió a demostrar su enorme superioridad deportiva. Se escapó en la tercera de las nueve vueltas y llegó a la meta con amplia ventaja, superando una vez más a su gran rival belga, Wout van Aert. Con este triunfo, Van der Poel mantiene un pleno de victorias en todas las pruebas de ciclocross que disputó en la temporada.

Para San Juan, el nombre de Mathieu Van der Poel tiene un valor especial. Aunque no fue ganador de la Vuelta a San Juan, su participación contribuyó a posicionar a la competencia sanjuanina como una de las más importantes de Latinoamérica. Su presencia, junto a figuras como Remco Evenepoel, consolidó a la carrera como un verdadero trampolín para las grandes estrellas del ciclismo internacional. Evenepoel, de hecho, ganó la Vuelta a San Juan y luego se consagró campeón mundial, reforzando el prestigio del evento que durante años puso a la provincia en el centro del calendario global.

La rivalidad entre Van der Poel y los ídolos locales belgas, sumada al ambiente intenso del ciclocross en ese país, es señalada por analistas como una de las causas de la hostilidad que sufre el neerlandés. Una tensión que ya obligó en el pasado a reforzar operativos de seguridad y que hoy vuelve a quedar bajo la lupa.

Mientras la Asociación de Corredores Profesionales evalúa medidas más firmes para proteger a los ciclistas, el episodio en Hofstade vuelve a generar repudio en el mundo del deporte. El próximo duelo entre Van der Poel y Van Aert será el 29 de diciembre en Loenhout, con la expectativa de que el espectáculo vuelva a estar centrado en el rendimiento deportivo y no en agresiones que empañan la imagen de una disciplina que en San Juan supo vivir sus páginas más brillantes gracias a figuras como él.

