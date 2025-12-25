Uno por uno, todos los récords que puede romper Lionel Messi en el Mundial 2026

El Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026 supondrá la última edición donde veremos a Lionel Messi . El astro tiene la posibilidad de seguir acumulando hitos y marcas en la Copa del Mundo junto con la Selección Argentina .

Lindo numerito FIFA aumentó en los premios para el Mundial 2026: cuántos millones de dólares se llevará el campeón

En primer lugar debemos entender que ver a Messi marcará un nuevo hito en cuanto a participaciones de un solo jugador se refiere en el certamen. Sería la sexta vez donde la Pulga diría presente en este tipo de certamen y seguramente lo hará de la mano de Cristiano Ronaldo , marcando historia en este apartado.

Por otro lado, en caso de ganar el título por New Jersey a mediados del mes de julio, hablaríamos de Messi como el primer jugador en la historia de las Copas Mundiales en levantar dos ediciones seguidas del torneo como capitán.

A todo esto hay que sumarle la posibilidad de luchar por intentar convertirse en el máximo goleador en la historia del torneo. Miroslav Klose lidera con 16 goles tras su paso con Alemania por diferentes ediciones del torneo. Messi tiene 13 hasta la fecha y también aparece la posibilidad de convertirse en el máximo asistidor.

Por último, aparece la posibilidad de ser el argentino más veterano en consagrarse como goleador de un Mundial. Messi llegará al torneo en la cercanía de los 39 años.

FUENTE: Crónica