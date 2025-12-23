Alianza, imparable: el masculino y femenino se bañaron en oro en el handball

El plantel lechuzo se consagró campeón este fin de semana tanto en la rama masculina como femenina del handball .

¿Dónde jugará? Afuera del Manchester y lejos de River, el Diablito Echeverri ya tiene nuevo club

Fallo judicial Tras 10 años de la violencia, San Martín fue condenado a pagar $62 millones a un jugador de Alianza

En el caso de los varones, Alianza B logró el tercer campeonato desde que comenzó la Liga Social de Handball , con la participación de ocho equipos, donde en la semifinal derrotó a Senior Handball y en la final venció a Sportivo 25 de Mayo por 26 a 22.

Los jugadores que integraron el equipo fueron: Gonzalo Andrada, Horacio Rodríguez, Ezequiel Fernández, Ezequiel García, Roberto Rodríguez, Mario Roux, Fabio Montaño, Martín García, Miguel Castro, Josué Marín, Germán Correa, José Castilla, Cristian Castilla, Lucas Amado, Franco Bustos, Gabriel Barón, Mario Césped, Víctor Rodríguez, Javier Castro y Gastón Olmos. La responsable del equipo es Sonia Lucero. Este es un equipo que no solo se conoce dentro de la cancha, sino afuera de ella porque se formó hace 15 años y comparten una amistad.

En el caso de las damas, vencieron a Centro Impulso de Caucete en semifinales y en el partido decisivo derrotaron a Chimbas Handball por 22-13. Además se les otorgó el premio a la goleadora, mejor arquera y fair play (juego limpio).

El plantel estuvo integrado por las jugadoras Julieta Castro, Janet Gentili, Sol Masud, María Rosa Merchán, María Victoria Ferrer, Yanina Peñafort, Ana Pereira, Cecilia Villafañe, Yohana Vera, Dayana Chirino, Natalia Bustos, Dulce Torrejón, Paola Heredia, Cecilia Santiago, Martina Muñoz, Larisa Salinas, Maira Rivero, Lourdes Soria, Antonella Jorquera y Lourdes Ponce. La entrenadora es Verónica Calvo, auxiliar María Azul Ares y médica Erica Tivani.