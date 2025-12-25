jueves 25 de diciembre 2025

En Millonario, en acción

River enciende el 'modo pretemporada' con dos destinos y amistosos confirmados

El conjunto de Marcelo Gallardo es el primero de los equipos grandes que empezará a trabajar.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Marcelo Gallardo, entrenador de River Plate.

Marcelo Gallardo, entrenador de River Plate.

Después de la Navidad, River vuelve al trabajo este viernes en el RiverCamp de Ezeiza, donde Marcelo Gallardo se reencontrará con los jugadores para iniciar una seguidilla de cinco entrenamientos antes de los festejos de fin de año, momento en el que el plantel tendrá nuevamente dos días libres, previamente a viajar a San Martín de los Andes para realizar la parte fuerte de la pretemporada que se dividirá en dos destinos: la Patagonia y Uruguay, donde jugaría dos amistosos, uno contra Nacional y otro ante Peñarol.

furor por lady shaq, la sensacion del basquet universitario de estados unidos
Furor por "Lady Shaq", la sensación del básquet universitario de Estados Unidos
el ataque que sufrio una estrella del ciclismo que le dio prestigio a la vuelta a san juan
El ataque que sufrió una estrella del ciclismo que le dio prestigio a la Vuelta a San Juan

El objetivo está claro: luego de un mal 2025, River buscará primero lograr la mejor forma física del plantel para apuntarle a un año que viene en el que el equipo de Gallardo deberá volver a pelear hasta el final una temporada que incluirá a la Copa Sudamericana como competencia internacional y no a la Copa Libertadores como venía pasando desde hace una década.

A menos de un mes del arranque del Torneo Apertura, en el que River debutará ante Barracas Central como visitante, el conjunto de Núñez es el único de los equipos grandes que ya empezó a trabajar. Y después del pan dulce, el brindis y los regalos de Papá Noel, el plantel seguirá intensificando el trabajo en el RiverCamp de Ezeiza, donde hasta ahora hubo testeos, mucho gimnasio, y trabajos reducidos en las canchas.

El próximo viernes, 2 de enero, la delegación millonaria partirá a San Martín de los Andes, donde permanecerán hasta el sábado 10. Y ese día habrá cambio de país ya que los trabajos se trasladarán del predio que el club posee al lado del Loi Suites de Chapelco, en la Patagonia, al complejo Solanas de Punta del Este, donde River ya estuvo en otras oportunidades con Gallardo ya que cuenta con canchas profesionales de césped natural y sintético aptas para usar en las prácticas. La estadía allí será hasta el domingo 18 y en el medio habría dos amistosos, que todavía no fueron confirmados al cien por ciento.

Uno de ellos sería el 11 o 12 de enero ante Nacional, el primer equipo que el Muñeco dirigió como entrenador y al que River no enfrenta cuando lo eliminó sin problemas en los cuartos de final de la Libertadores 2020 (2-0 la ida en la cancha de Independiente y 6-2 la vuelta en Montevideo). El segundo, que en Uruguay ya dan por hecho, sería ante el otro gigante del país vecino como Peñarol, el sábado 17.

Las sedes de ambos juegos no está definida, aunque hay que tener en cuenta que el estadio Domingo Burgueño Miguel de Maldonado, donde muchas veces se juegan amistosos de verano en Uruguay, se encuentra a aproximadamente entre 15 y 20 minutos del complejo Solanas, donde River estará alojado.

Mientras tanto, con Fausto Vera y Aníbal Moreno ya incorporados al plantel, River sigue en la búsqueda de refuerzos. Seguirán insistiendo por el marcador central colombiano Jhohan Romaña, de San Lorenzo, y por Santino Andino, de Godoy Cruz. ¿Y el 9? Por ahora, no hay avances, más allá de la oferta al Celta de Vigo por el 50 por ciento de Tadeo Allende, que puede jugar de 9 aunque se mueve por todo el frente de ataque.

De todos modos, aun si se hace lo del jugador del Inter Miami, River también iría por un "9" natural. Aunque, si no se va nadie y no aparece un nombre importante que seduzca, no se descarta que Gallardo se quede con lo que ya tiene y que el centrodelantero salga de entre Sebastián Driussi, Maxi Salas y Facundo Colidio. Se verá...

FUENTE: Clarín

