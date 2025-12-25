El milagro de Navidad de los sanjuaninos

La Navidad es, para muchos, un momento de encuentro con amigos y familia, pero también una fecha que invita a la reflexión y a mirar hacia adentro. En ese marco, Tiempo de San Juan salió a las calles para preguntarles a los sanjuaninos cuál sería su milagro de Navidad, y las respuestas estuvieron cargadas de emoción, esperanza y humanidad.

Una joven expresó un deseo que atravesó lo personal y apuntó a lo colectivo: que todas las personas puedan tener trabajo para llevar el pan a su mesa.

Otros vecinos señalaron que su mayor anhelo para esta Navidad es que reine la paz, tanto en la sociedad como en el seno de sus familias, y poder compartir las fiestas en armonía con sus seres queridos.

Entre los testimonios más conmovedores, una sanjuanina fue aún más profunda al señalar que su milagro de Navidad sería reencontrarse con su papá y su hermano, ambos fallecidos. Su deseo puso en palabras el sentimiento de quienes atraviesan estas fechas con ausencias que pesan, pero también con recuerdos que permanecen.

Video