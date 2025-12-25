Donald Trump, en estado puro: "Feliz Navidad a todos, incluida la escoria de la izquierda radical"

En las últimas horas, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, compartió un mensaje en sus cuentas oficiales de las diferentes redes sociales, con motivo de la Navidad en el cual deseó buenos augurios “a todos, incluida la escoria de la izquierda radical”.
En su posteo, el mandamás estadounidense cargó contra ese sector político y el cual afirmó: “Está haciendo todo lo posible por destruir nuestro país, pero fracasando estrepitosamente”.
“Ya no tenemos fronteras abiertas, hombres en deportes femeninos, transgénero para todos ni una aplicación débil de la ley”, sostuvo y destacó los éxitos que logró su Administración.
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/realDonaldTrump/status/2004012442427277591?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E2004012442427277591%7Ctwgr%5E6aced7fbfe55e8b088ee0fa6edff5da4ac9663aa%7Ctwcon%5Es1_c10&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.cronica.com.ar%2Fmundo%2FDonald-Trump-Feliz-Navidad-a-todos-incluida-la-escoria-de-la-izquierda-radical-20251225-0042.html&partner=&hide_thread=false
También, manifestó que “Estados Unidos tiene un mercado bursátil récord, las cifras de criminalidad más bajas en décadas, falta de inflación y un PIB del 4,3 %”.
Por último, escribió: “Los aranceles nos han dado billones de dólares en crecimiento y prosperidad, y la seguridad nacional más fuerte que jamás hayamos tenido. Volvemos a ser respetados, quizás como nunca antes”.
FUENTE: Crónica