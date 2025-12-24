miércoles 24 de diciembre 2025

Tecno

Una de las grandes plataformas mundiales de videojuegos tuvo una caída global

La mayoría de los usuarios reportaron fallos de conexión con el servidor, mientras que otros sufrieron problemas con compras y proceso de inicio de sesión.

Por Guido Berrini
image

La popular plataforma de videojuegos Steam ha registrado este miércoles una caída a nivel mundial, según evidencian los datos del portal Downdetector.

La mayoría de los usuarios reportaron fallos de conexión con el servidor, mientras que otros sufrieron problemas con compras y proceso de inicio de sesión.

Por ahora se desconocen las causas del fallo masivo, y desde la compañía no se han pronunciado al respecto.

