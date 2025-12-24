miércoles 24 de diciembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Masacre

El papa Leon XIV pidió 24 horas de paz

En su mensaje navideño, el papa León XIV pidió que, al menos por un día, cesen los conflictos bélicos en el mundo.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

El Papa León XIV pidió que se respetaran las 24 horas de paz en todo el mundo durante la Navidad. El mensaje fue lanzado, desde Castel Gandolfo, el día de la Navidad. El Pontífice destacó la importancia de que, al menos en esta festividad, se suspendan los enfrentamientos armados.

Lee además
macri aprovecho la navidad y la gente para limar a javier milei
Palito

Macri aprovechó la Navidad y "la gente" para limar a Javier Milei
hay paises en los que la navidad esta prohibida: ¿cuales son?
Curioso

Hay países en los que la Navidad está prohibida: ¿Cuáles son?

El Obispo de Roma se refirió en particular a la situación en Ucrania , donde ataques recientes han afectado distintas regiones. "Realmente me causa mucha tristeza que, aparentemente, Rusia haya rechazado la petición de tregua", expresó León XIV. Por eso reiteró su llamado: que al menos por un día se respeta la tranquilidad y la humanidad en los conflictos.

El Papa también recordó la visita del cardenal Pizzaballa a Gaza , donde se trabaja en acuerdos de alto el fuego . León XIV destacó que la comunidad busca celebrar la Navidad pese a la situación complicada y confió en que los acuerdos de paz puedan avanzar.

Durante su jornada en Castel Gandolfo, el Pontífice fue recibido por vecinos y parroquias locales, quienes le entregaron regalos típicos de la región. A su vez, León XIV respondió preguntas de periodistas sobre diversos temas, incluida la reciente ley de suicidio asistido en Illinois , que entrará en vigor en septiembre de 2026.

Sobre este tema, expresó su decepción y reafirmó la importancia de proteger la vida desde la concepción hasta la muerte natural. Subrayó que la Navidad es un momento propicio para reflexionar sobre la vida humana y su valor.

En síntesis, el Papa hizo un llamado a la humanidad para que en Navidad haya un alto al fuego simbólico en todos los conflictos, un mensaje que combina la reflexión espiritual con la atención a los problemas globales actuales.

Temas
Seguí leyendo

El Vaticano confirmó la beatificación de un empresario argentino: ¿de quién se trata?

El papa León XIV, ¿estuvo en San Juan?: la gran incógnita de la Iglesia local y el dato que despeja dudas

Una de las grandes plataformas mundiales de videojuegos tuvo una caída global

Así reaccionó Estados Unidos ante la proclamación de Nasry Asfura como nuevo presidente de Honduras

Tension: El fundador de Telegram se burló de la supuesta orientacion sexual de Emmanuel Macron

Tras semanas de incertidumbre, Honduras proclamó a su nuevo presidente

A puro lujo: Mirá como pasarán la Navidad las Kardashian

La amenaza de Trump a Petro: "Andá con cuidado"

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
hay paises en los que la navidad esta prohibida: ¿cuales son?
Curioso

Hay países en los que la Navidad está prohibida: ¿Cuáles son?

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Revuelo en la Peatonal por supuestas mecheras que habrían estado robando con un bebé en brazos
Por las cámaras

Revuelo en la Peatonal por supuestas mecheras que habrían estado robando con un bebé en brazos

Este es Franco Emanuel Ruíz, el exconvicto ahora detenido por una presunta violación.
Horror en Chimbas

Una chica denunció que fue atada y violada por un exconvicto en una casa

Muere un hombre tras caer de su bicicleta en Angaco
Tragedia

Muere un hombre tras caer de su bicicleta en Angaco

Navidad llovida en San Juan: emiten alerta por tormentas con granizo ¿en qué departamentos?
Era de esperarse

Navidad llovida en San Juan: emiten alerta por tormentas con granizo ¿en qué departamentos?

¿Mesa adentro o mesa afuera? Así estará el tiempo en San Juan esta Nochebuena
SMN

¿Mesa adentro o mesa afuera? Así estará el tiempo en San Juan esta Nochebuena

Te Puede Interesar

Productos tralalero- tralalá, peluches y perfumes, los preferidos de las compras sanjuaninas
Mercado local

Productos tralalero- tralalá, peluches y perfumes, los preferidos de las compras sanjuaninas

Por Redacción Tiempo de San Juan
Gastón Barrios hace semitas sanjuaninas en Barcelona para vender a toda España (y más allá)
Sanjuaninos por el mundo

Gastón Barrios hace semitas sanjuaninas en Barcelona para vender a toda España (y más allá)

Tras un amplio operativo, el hombre que escaló la antena de Radio Colón decidió bajar
Máxima tensión

Tras un amplio operativo, el hombre que escaló la antena de Radio Colón decidió bajar

Los sanjuaninos este 24 de diciembre, en la previa a Navidad.
Sondeo de opinión

Entre la unión familiar y la melancolía: el complejo mapa emocional de los sanjuaninos en Navidad

¡Escuchá el capítulo XXIX de Historias del Crimen en Spotify! La Navidad más oscura de los vecinos de Trinidad
Podcast de Tiempo

¡Escuchá el capítulo XXIX de Historias del Crimen en Spotify! La Navidad más oscura de los vecinos de Trinidad