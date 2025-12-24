El papa Leon XIV pidió 24 horas de paz

El Papa León XIV pidió que se respetaran las 24 horas de paz en todo el mundo durante la Navidad. El mensaje fue lanzado, desde Castel Gandolfo , el día de la Navidad. El Pontífice destacó la importancia de que, al menos en esta festividad, se suspendan los enfrentamientos armados.

Curioso Hay países en los que la Navidad está prohibida: ¿Cuáles son?

El Obispo de Roma se refirió en particular a la situación en Ucrania , donde ataques recientes han afectado distintas regiones. "Realmente me causa mucha tristeza que, aparentemente, Rusia haya rechazado la petición de tregua", expresó León XIV. Por eso reiteró su llamado: que al menos por un día se respeta la tranquilidad y la humanidad en los conflictos.

El Papa también recordó la visita del cardenal Pizzaballa a Gaza , donde se trabaja en acuerdos de alto el fuego . León XIV destacó que la comunidad busca celebrar la Navidad pese a la situación complicada y confió en que los acuerdos de paz puedan avanzar.

Durante su jornada en Castel Gandolfo, el Pontífice fue recibido por vecinos y parroquias locales, quienes le entregaron regalos típicos de la región. A su vez, León XIV respondió preguntas de periodistas sobre diversos temas, incluida la reciente ley de suicidio asistido en Illinois , que entrará en vigor en septiembre de 2026.

Sobre este tema, expresó su decepción y reafirmó la importancia de proteger la vida desde la concepción hasta la muerte natural. Subrayó que la Navidad es un momento propicio para reflexionar sobre la vida humana y su valor.

En síntesis, el Papa hizo un llamado a la humanidad para que en Navidad haya un alto al fuego simbólico en todos los conflictos, un mensaje que combina la reflexión espiritual con la atención a los problemas globales actuales.