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¡Por un pelo! Así se salvaron dos periodistas de un misil israelí

Los trabajadores de prensa estaban trabajando en el Líbano, cuando un misil lanzado por fuerzas israelíes impactó a pocos metros de distancia. Mirá las imágenes.

Por Redacción Tiempo de San Juan
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Un equipo de prensa internacional de la cadena rusa RT logró salvar su vida este jueves tras quedar en el centro de una explosión provocada por un misil israelí en el sur del Líbano. El periodista británico Steve Sweeney y su camarógrafo, Ali Rida, se encontraban en las inmediaciones de un puente sobre el río Litani, cerca de una base militar estratégica, cuando el proyectil impactó a escasos metros de su ubicación.

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El momento del impacto

El dramático suceso quedó registrado por la cámara del propio equipo mientras Sweeney se preparaba para realizar una transmisión en vivo. En las imágenes se observa cómo el misil golpea un puente próximo, generando una potente onda expansiva que arrojó a los trabajadores al suelo y los cubrió de escombros y humo. Según detallan las fuentes, el proyectil cayó a apenas diez metros de su posición, dejándolos momentáneamente desorientados.

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Estado de salud y reacciones

Tras el ataque, ambos comunicadores fueron trasladados de urgencia a un centro asistencial. De acuerdo con información confirmada, presentan heridas por metralla producto de la fragmentación del misil al detonar, pero se encuentran estables y fuera de peligro.

Sweeney ha denunciado públicamente que el ataque fue un acto "deliberado y dirigido contra periodistas", subrayando que el equipo estaba claramente identificado con chalecos azules de prensa. "Si piensan que nos pueden silenciar, están equivocados", declaró el corresponsal tras el incidente.

Contexto y posturas oficiales

Por su parte, el Ejército de Israel —que mantiene una ofensiva contra posiciones de Hezbollah en la zona— aseguró que no apunta contra civiles ni periodistas y que se había emitido una "advertencia explícita" sobre la peligrosidad del área. Las autoridades israelíes justificaron los bombardeos en los cruces del río Litani como una medida para evitar el movimiento de combatientes y recursos de Hezbollah.

El incidente ha generado rechazo internacional; el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, calificó el hecho como "inaceptable" y recordó que numerosos periodistas están perdiendo la vida o resultando heridos en el ejercicio de su labor durante este conflicto.

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