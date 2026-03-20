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Guerra

Un misil iraní impactó en la Ciudad Vieja de Jerusalén, uno de los epicentros sagrados del judaísmo, cristianismo y del islam

El proyectil cayó en las inmediaciones del Barrio Judío, a unos 350 metros del Monte del Templo. No hubo heridos, pero se produjo un importante cráter y los servicios de emergencia trabajan en aislar el lugar y examinar daños.

Por Redacción Tiempo de San Juan
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Un misil lanzado desde Irán impactó este viernes en la Ciudad Vieja de Jerusalén, generando alarma en una de las zonas históricas y religiosas más sensibles de Medio Oriente.

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El proyectil cayó en las inmediaciones del Barrio Judío, a unos 350 metros del Monte del Templo (Haram al-Sharif), según informaron los servicios de emergencia y reportó la agencia de noticias AFP.

Las autoridades indicaron que no se registraron heridos, aunque el ataque ocasionó daños materiales en un estacionamiento del sector.

Imágenes difundidas por la televisión israelí mostraron una columna de humo elevándose cerca de las murallas de Jerusalén y un cráter en una vía próxima a los barrios judío y armenio. AFP relató que sus periodistas escucharon explosiones de gran intensidad después de que se activara una alerta por misiles iraníes.

La policía de Israel desplegó equipos para identificar restos de armas y fragmentos de interceptores en el distrito, en un operativo que mantuvo bajo estricta vigilancia los accesos a la Ciudad Vieja.

Las fuerzas de rescate se concentraron en el perímetro del impacto, mientras medios locales difundieron imágenes del cráter y la actividad policial junto a la zona afectada. AFP detalló que la evaluación de daños y la revisión de la seguridad continuaban en los sectores aledaños. Ninguna persona resultó herida de gravedad, de acuerdo con los reportes oficiales.

El ataque ocurre en medio de una escalada de hostilidades entre Irán y actores regionales, con repercusiones directas sobre la seguridad internacional y la economía global. Este viernes, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, criticó a los países de la OTAN por la falta de colaboración en la liberación del Estrecho de Ormuz, calificándolos de “cobardes”.

Según el mandatario norteamericano, “¡sin EEUU, la OTAN es un tigre de papel! No quisieron unirse a la lucha para detener a un Irán con armas nucleares. Ahora que esa batalla está ganada militarmente, con muy poco peligro para ellos, se quejan de los altos precios del petróleo que se ven obligados a pagar, pero no quieren ayudar a abrir el Estrecho de Ormuz, una simple maniobra militar que es la única razón de los altos precios del petróleo”, manifestó Trump en su red Truth Social. Y completó: “Tan fácil para ellos hacerlo, con tan poco riesgo. ¡Cobardes, y lo recordaremos!”.

La ofensiva estadounidense en la zona busca garantizar el tránsito por el Estrecho de Ormuz, canal estratégico que concentra el 20% del comercio mundial de petróleo. Washington ha desplegado aviones de ataque A-10, helicópteros Apache y unidades de marines para destruir embarcaciones, minas y misiles iraníes que bloquean la ruta marítima. Expertos en defensa advierten que, aunque las fuerzas estadounidenses han destruido más de 120 embarcaciones iraníes en los últimos días, las capacidades ofensivas de Irán permanecen intactas en refugios subterráneos de la costa y las islas cercanas.

El cierre parcial del estrecho ha impulsado el precio del crudo Brent por encima de los 100 dólares el barril y ha elevado la incertidumbre sobre el abastecimiento energético global. El Parlamento iraní evalúa imponer peajes a los barcos que crucen la zona, lo que podría aumentar la influencia política y económica de Teherán sobre los países dependientes del petróleo del Golfo.

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