miércoles 24 de diciembre 2025

Palito

Macri aprovechó la Navidad y "la gente" para limar a Javier Milei

Mauricio Macri no dejó pasar la chance navideña para seguir marcando sutiles diferencias con el presidente Javier Milei.

Por Redacción Tiempo de San Juan
En un cierre de año marcado por la máxima tensión entre el PRO y La Libertad Avanza (LLA), el expresidente Mauricio Macri difundió un mensaje navideño y de balance que, si bien evitó mencionar directamente a Javier Milei, funcionó como una plataforma para subrayar las diferencias en la forma de entender la gestión política. En un contexto donde desde el entorno del exmandatario aseguran que "la relación está rota", Macri apeló a la identidad de su partido para diferenciarse del estilo oficialista.

La gestión como bandera frente al electoralismo

El núcleo del mensaje de Macri residió en una definición de la política que parece apuntar al corazón del discurso libertario. “Entendemos algo esencial: la política no es solo ganar elecciones; es transformar la vida de la gente”, afirmó el líder del PRO, en una clara alusión al reciente triunfo electoral de LLA y a los desafíos legislativos que el gobierno no logró concretar.

Para profundizar esta distinción, Macri reivindicó la experiencia territorial de su espacio, señalando que en cada jurisdicción donde gobierna el PRO se confirma que “gobernar es estar todos los días, escuchar, resolver y avanzar”. Esta definición de la gobernanza busca contrastar con la dinámica de la actual administración, a la que sectores del macrismo comienzan a cuestionar por su falta de "acuerdos amplios" y su "debilidad institucional".

El detonante: La fractura en el Congreso

El clima de desconfianza mutua alcanzó su punto crítico tras la reciente sesión en la Cámara de Diputados por el Presupuesto 2026. Aunque el oficialismo logró la media sanción, no pudo evitar la caída del Capítulo XI —vital para sus planes de ahorro fiscal— debido a la ausencia del PRO y otros bloques aliados.

Sin embargo, el golpe definitivo a la confianza fue la designación de los integrantes de la Auditoría General de la Nación (AGN). Desde el PRO denuncian una “maniobra burda” y un pacto político entre LLA, el kirchnerismo y gobernadores del norte para copar el organismo de control.

  • Críticas institucionales: Allegados a Macri calificaron el hecho como un "retroceso claro en términos de calidad institucional" y una señal que afecta la credibilidad del país ante el mundo.
  • Nueva etapa: Tras este episodio, el PRO advierte que la relación ha vuelto a "foja cero" y que, de ahora en adelante, la negociación con el Gobierno será "ley por ley, tema por tema".

Señales internas y proyecciones para 2026

El video difundido por Macri también incluyó un fuerte componente de política interna. Las imágenes destacaron a gobernadores como Ignacio Torres y Rogelio Frigerio, y a figuras porteñas como Jorge Macri y María Eugenia Vidal. No obstante, resultó notable la ausencia de Cristian Ritondo y Diego Santilli, referentes con un vínculo más aceitado con la Casa Rosada, lo que refuerza la intención de Macri de retomar la centralidad y endurecer la postura de su partido.

De cara al futuro, Macri planteó que el 2025 fue un año de aprendizaje ante los obstáculos, asegurando que su compromiso se mantiene del lado de quienes esperan un “Estado que funcione”, una frase que marca un matiz frente a la retórica de desmantelamiento estatal del Ejecutivo.

