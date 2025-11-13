Mauricio Macri publicó "Franco", el libro sobre su padre: "Maestro" y "antagonista"

El expresidente Mauricio Macri anunció el lanzamiento de su nuevo libro, Franco, en el que reconstruye la vida de su padre a partir de recuerdos, disputas y enseñanzas.

En la publicación, que hizo a través de sus redes sociales oficiales, Macri define a su papá como “mi maestro más influyente y también mi mayor antagonista” y describe la obra como un ejercicio de memoria emocional para comprender a un “hombre colosal” .

El texto combina una mirada íntima y reflexiva sobre el vínculo entre padre e hijo, un lazo marcado por la admiración, pero también por los conflictos. En su mensaje, Macri señaló que el relato nace “desde la admiración y el amor que un hijo puede sentir por quien le dio todo”, aunque también como una manera de procesar una relación atravesada por “choques permanentes”.

image

La obra aborda tanto la capacidad de construcción del empresario como “su tendencia a poner en riesgo lo que había logrado”, una tensión que el autor considera clave para narrar su historia familiar.

“Franco Macri fue un inmigrante italiano que se hizo a sí mismo y que acertó y se equivocó como ningún otro”, afirmó el expresidente.

En la web de la preventa, Macri comenta que tomó la decisión de escribir este libro en 2021, meses antes de publicar Primer Tiempo: “En aquel libro me había propuesto dar mi testimonio de los cuatro años de mandato presidencial del modo más real que fuera posible. Ejercité la memoria, y mientras lo hacía, mi padre aparecía una y otra vez, colándose en mis recuerdos”, expresó.

image

El libro ya se encuentra disponible para su compra anticipada a través del sitio de Editorial Planeta, aunque recién estará a la venta a partir del 26 de noviembre, con un precio de $33.900.

Se trata del tercer título publicado por el exmandatario, después de Primer Tiempo (2021) y Para qué (2022), obras en las que reflexionó sobre su paso por la Casa Rosada y sus proyectos políticos a futuro.