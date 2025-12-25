Trump confirmó el inicio de ataques terrestres contra cárteles de droga en América Latina

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó el próximo inicio de ataques terrestres contra las instalaciones de los cárteles de la droga en América Latina.

"Ahora lucharemos en el suelo", declaró durante su mensaje de felicitación a los militares por la Navidad católica, refiriéndose a la lucha contra los narcocárteles. Además, el presidente estadounidense felicitó por separado a la tripulación del portaaviones USS Gerald R. Ford, que se encuentra en el mar Caribe.

El 23 de diciembre Trump ya había adelantado que tenía planeado ordenar ataques terrestres contra el narcotráfico en la tierra de América Latina y ahora lo confirmó.

La operación militar de EU en el Caribe, que se inició en agosto, incluye destructores, un submarino nuclear, el portaaviones USS Gerald R. Ford y más de 4 mil militares. En ese contexto, Trump señaló ahora que. el narcotráfico por vía marítima se redujo en un 96%.

Estados Unidos justifica el despliegue alegando la necesidad de frenar el tráfico de drogas hacia su territorio.

El movimiento militar, considerado por el Gobierno venezolano como una violación al derecho internacional, ocurre en un contexto de acusaciones de narcotráfico contra el presidente Nicolas Maduro, incluida una recompensa millonaria por su captura. Caracas denunció el despliegue como parte de una "guerra híbrida" orientada a forzar un cambio de liderazgo en el país.