A puro lujo: Mirá como pasarán la Navidad las Kardashian

Como todos los años, las celebridades estadounidenses muestran sus exclusivas decoraciones y lujosas celebraciones de fin de año con sus seguidores. Esta Navidad, el Clan Kardashian no fue la excepción a la regla.

Si bien aún no hicieron pública la foto oficial navideña, Kim Kardashian subió un adelanto de su photoshoot, acompañada por los niños de la familia, todos luciendo pijamas iguales diseñados por ella misma.

“Tradiciones en familia", escribió la celebrity en el video musicalizado por el clásico navideño de Frank Sinatra “Have yourself a Merry Little Christmas”.

La líder de las Kardashian se mostró esquiando junto a sus hijos en Aspen, Colorado, el destino elegido para pasar las fiestas desde hace años.

Alejada del bullicio de California, la reality star se aloja en una mansión alquilada en uno de los vecindarios más lujosos. Sin embargo, a menudo frecuenta el exclusivo resort de sky, The Little Nell.

Además, compartió un poco de cómo se ve decorado su living, con los múltiples regalos seleccionados para toda su familia.

Por otra parte, la matriarca de la familia Kris Jenner y su hija Khloe Kardashian asistieron a la celebración que Lauren Sánchez realizó en su mansión de Beverly Hills, en celebración de su cumpleaños número 56.

Kris lució un exclusivo diseño de Valentino valuado en 8500 dólares, mientras que Khloe se robó todas las miradas al estrenar su nuevo corte de cabello y un osado mini vestido color beige.

La mansión que Sánchez comparte con el multimillonario Jeff Bezos fue cuidadosamente decorada para la ocasión, inspirado en un “Winter wonderland“ donde se utilizó el uso de nieve artificial.

Además de la celebración de la amiga de la familia, Khloe aprovechó el receso de Navidad para llegar a sus hijos pequeños y su sobrina a Disneyland.

