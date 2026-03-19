Reino Unido envía planificadores militares para trabajar con EE.UU. en la reapertura del estrecho de Ormuz

El Reino Unido envió un pequeño despliegue de planificadores militares para trabajar con Estados Unidos, en medio de los esfuerzos por elaborar un “plan colectivo viable” para reabrir el estrecho de Ormuz, dijo este jueves un funcionario de defensa del Reino Unido.

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Los planificadores se unirán al personal británico que ya trabaja con el Comando Central de Estados Unidos, dijo el funcionario, reportó la cadena CNN.

La medida se produce mientras Estados Unidos y sus aliados se han apresurado a responder al cierre de facto de la vía navegable clave por parte de Irán, después de que Estados Unidos e Israel lanzaran operaciones militares contra Irán.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha pedido públicamente apoyo de sus aliados para reabrir el estrecho, pero también ha argumentado que Estados Unidos no necesita esa asistencia.

Cinco países europeos y Japón emitieron este jueves una declaración conjunta en la que condenaron los ataques de Irán contra embarcaciones comerciales en el golfo y el cierre de facto del estrecho de Ormuz, que ha afectado aproximadamente el 20% del suministro mundial de petróleo y ha provocado un fuerte aumento de los precios.

“Condenamos en los términos más enérgicos los recientes ataques de Irán contra embarcaciones comerciales desarmadas en el golfo, los ataques contra infraestructura civil, incluidas instalaciones de petróleo y gas, y el cierre de facto del estrecho de Ormuz por parte de fuerzas iraníes”, dijeron en el comunicado los líderes del Reino Unido, Francia, Alemania, Italia, los Países Bajos y Japón, citado por CNN.

“Expresamos nuestra profunda preocupación por la escalada del conflicto. Instamos a Irán a cesar de inmediato sus amenazas, la colocación de minas, los ataques con drones y misiles y otros intentos de bloquear el estrecho al tránsito comercial”, añadieron.

También pidieron a todas las partes implementar “una moratoria integral inmediata sobre los ataques contra infraestructura civil, incluidas instalaciones de petróleo y gas”.

“Expresamos nuestra disposición a contribuir a los esfuerzos adecuados para garantizar el paso seguro por el estrecho”, agregó la declaración conjunta.

Los países firmantes de la declaración también dijeron que tomarán otras medidas para estabilizar los mercados energéticos, incluido trabajar con ciertos países productores de petróleo para aumentar la producción.