jueves 30 de octubre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Escándalo

Reino Unido: El príncipe Andrés será despojado de sus títulos, y expulsado de su residencia

El principe Andrés, hermano del rey Carlos III, aparece vinculado al escándalo de pedofilia conocido como "los archivos Epstein".

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

El príncipe Andrés será despojado de sus títulos y deberá abandonar la residencia Royal Lodge, en Windsor, según informó el Palacio de Buckingham y reflejaron la BBC y The Guardian, a raíz de las acusaciones que lo vinculan con el fallecido financista estadounidense y delincuente sexual Jeffrey Epstein.

Lee además
gravisima acusacion de elon musk: donald trump esta en los archivos de epstein
Estados Unidos

Gravísima acusación de Elon Musk: "Donald Trump está en los archivos de Epstein"
Imagen compartida de los tres soldados argentinos que fallecieron en Ucrania tras un nuevo ataque de Rusia.
Conflicto bélico

Tres argentinos murieron por un ataque de Rusia: se habían sumado al Ejército de Ucrania hace dos meses

El rey Carlos III inició un proceso formal para retirar el tratamiento, los títulos y las distinciones del príncipe Andrés, quien ahora se llamará Andrés Mountbatten-Windsor, según informó el palacio. Andrés, de 65 años, no se opuso al proceso.

Los vínculos de Andrés con el pederasta y financista Jeffrey Epstein siguen generando controversia. Si bien él niega las acusaciones, el Palacio de Buckingham considera que ha habido “graves errores de juicio”.

Andrés deberá abandonar su residencia en Royal Lodge, en Windsor, tras haber recibido una notificación formal para rescindir el contrato de arrendamiento, según la notificación oficial.

“Se le ha notificado formalmente la rescisión del contrato de arrendamiento y deberá trasladarse a un alojamiento privado alternativo. Estas censuras se consideran necesarias, a pesar de que él continúa negando las acusaciones en su contra. Sus Majestades desean dejar claro que sus pensamientos y su más sentido pésame han estado, y seguirán estando, con las víctimas y supervivientes de cualquier forma de abuso”, especifica la nota del Palacio de Windsor.

Según informó la BBC, Andrés se mudará a una propiedad en la finca privada de Sandringham en Norfolk, que será financiada privadamente por su hermano, el rey.

Su ex esposa, Sarah Ferguson, también se mudará de Royal Lodge y resolverá sus propios asuntos de vivienda.

El traslado se realizará tan pronto como sea posible y, según se entiende, Andrew recibirá una provisión privada adecuada del rey, mientras que cualquier otra fuente de ingresos será asunto del ex duque de York.

El rey Carlos III contó con el apoyo del príncipe de Gales, Guillermo, en la decisión. Factores privados, incluido el bienestar social, han sido fundamentales en las deliberaciones para tomar esta medida, según The Guardian.

El líder de los liberaldemócratas, Ed Davey , declaró: “El rey tiene toda la razón al despojar al príncipe Andrés tanto de sus títulos como de su residencia en el Royal Lodge. Es evidente que la posición de Andrés se había vuelto totalmente insostenible, tras haber deshonrado su cargo y avergonzado al país.

“Este es un paso importante para reconstruir la confianza en nuestras instituciones y poner fin a toda esta lamentable saga”, dijo.

Andrés había anunciado el 17 de octubre que renunciaba a sus títulos nobiliarios, incluido el de duque de York, pero no a su condición de príncipe, a raíz de las acusaciones que lo vinculan con Epstein, el difunto financiero neoyorquino condenado por delitos sexuales que involucraban a menores.

“Hemos concluido que las continuas acusaciones contra mí distraen del trabajo de Su Majestad y la Familia Real. He decidido, como siempre, priorizar mi deber hacia mi familia y mi país. Mantengo mi decisión de hace cinco años de retirarme de la vida pública”, dijo Andrés en un comunicado difundido en esa ocasión

“Por ende, dejaré de usar los títulos y honores que se me han conferido. Como lo he dicho anteriormente, de manera tajante niego las acusaciones en mi contra”.

Temas
Seguí leyendo

Tras un operativo que dejó 130 muertos, el gobierno federal y el de Río de Janeiro unifican fuerzas

Robo insólito al Louvre: detuvieron a varios sospechosos, pero las joyas no aparecen

Intriga en Chernobyl: hallan perros con un inusual pelaje azul en la zona de exclusión

China exigirá a influencers título universitario para hablar de ciertas cosas

Operación narco en Río:  las últimas palabras de un sargento brasileño a su esposa antes de morir

Detuvieron y luego liberaron a un exconcejal de una ciudad top de España que vive en San Juan

Río de Janeiro, bajo fuego: más de 120 muertos y 100 desaparecidos

Las apocalípticas predicciones de Baba Vanga para lo que resta del año: "El principio del fin"

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Imagen compartida de los tres soldados argentinos que fallecieron en Ucrania tras un nuevo ataque de Rusia.
Conflicto bélico

Tres argentinos murieron por un ataque de Rusia: se habían sumado al Ejército de Ucrania hace dos meses

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Este es Lucas Mazzaforte, el interno quemado.
Reo herido

Un preso se prendió fuego dentro del Penal de Chimbas

Golpearon a una trabajadora sexual porque quedaron insatisfechos con el servicio: terminaron detenidos en el centro sanjuanino
Capital

Golpearon a una trabajadora sexual porque quedaron insatisfechos con el servicio: terminaron detenidos en el centro sanjuanino

Calor, vientos Zonda y Sur ¿y lluvia?: el combo de inclemencias que pronosticaron para San Juan durante las próximas horas
Datos del tiempo

Calor, vientos Zonda y Sur ¿y lluvia?: el combo de inclemencias que pronosticaron para San Juan durante las próximas horas

Suma una nueva denuncia la obstetra del Rawson acusada de provocarle la muerte a un bebé por negligencia
Impactante

Suma una nueva denuncia la obstetra del Rawson acusada de provocarle la muerte a un bebé por negligencia

Imagen ilustrativa
Sanjuanino estafado

Invirtió $4.500.000 en una plataforma digital, le hicieron creer que ganó 23.000 dólares y terminó sin un peso

Te Puede Interesar

El Señor de la Noche: murió un conocido empresario bolichero
Tristeza

El "Señor de la Noche": murió un conocido empresario bolichero

Por Redacción Tiempo de San Juan
Condenan a los tíos del niño asesinado en el Valle Grande por amenazas e incitación a la violencia
Caso Emir Barboza

Condenan a los tíos del niño asesinado en el Valle Grande por amenazas e incitación a la violencia

El ecografista sanjuanino que se viralizó en todo el país por su reacción al descubrir un embarazo múltiple
Video

El ecografista sanjuanino que se viralizó en todo el país por su reacción al descubrir un embarazo múltiple

Romagnoli, en modo clásico: Hay que jugar con el cuchillo entre los dientes, no en puntita de pie video
Batalla en el Gambarte

Romagnoli, en modo clásico: "Hay que jugar con el cuchillo entre los dientes, no en puntita de pie"

Imagen de archivo.
En Casa Rosada

Orrego y 19 gobernadores vuelven al diálogo con Milei y todo su Gabinete