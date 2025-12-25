Limbo le baja la persiana a un 2025 entre inteligencia artificial, viajes y estrenos

El abanderado del tecno rock sanjuanino tiene nombre propio: Limbo . El dúo integrado por Fabián Noriega (teclados y voz) y Juan Manuel Vizcaíno (guitarra y voz) se prepara para cerrar un 2025 que, en el balance final, arroja resultados muy positivos.

Entre la experimentación tecnológica, el reconocimiento de la industria musical y el constante rodaje por los escenarios, la banda ha consolidado su posición como uno de los proyectos más inquietos y productivos de San Juan y Cuyo.

El año comenzó con un hito que ya se está volviendo costumbre, pero que no deja de asombrar por su constancia. Limbo alcanzó su sexta postulación consecutiva a los Premios Gardel, el galardón más importante de la música argentina.

Sobre este logro, Fabián Noriega reflexionó orgulloso: "Seis postulaciones consecutivas a los Premios Gardel no lo he visto acá. Que se gane o no es otra cosa porque hay un montón de otras cuestiones, intereses mucho más grandes que influyen. Pero seis postulaciones consecutivas habla de una producción permanente que tenemos. Hasta regionalmente no creo que exista algún grupo que haya tenido todos los años algo".

image

El viaje sensorial de "Comfort Trip"

Abril fue un mes bisagra con la presentación oficial de Comfort Trip, su último álbum de estudio. El escenario elegido fue la Sala Auditórium del Teatro del Bicentenario, donde el dúo desplegó una puesta en escena que fusionó lo sonoro con lo visual.

La noche no fue solo de ellos ya que contaron con la fuerza rockera de Lucas Bongiovanni (Huaykil) y el aporte artístico del titiritero Mario Robledo. La tecnología también jugó a su favor: gracias a la virtualidad, músicos amigos desde México se sumaron al show. El éxito fue tal que, en junio, la banda lanzó un registro audiovisual capturando la energía de aquella presentación en el Bicentenario.

image

Limbo es el eterno inquieto y curioso. Este año, el dúo se sumergió en la experimentación con Inteligencia Artificial (IA), un proceso creativo que derivó en el lanzamiento del EP "Inteligencia abismal". Esta obra marca un precedente en la escena local sobre cómo las herramientas tecnológicas pueden convivir con el alma del rock electrónico.

El segundo semestre no fue menos intenso. Tras una exitosa gira por Mendoza, llegó la convocatoria para la Fiesta Nacional del Sol, el máximo escaparate cultural de San Juan. Sin embargo, el horizonte se expandió aún más con un viaje a Buenos Aires. Allí, Limbo pisó escenarios emblemáticos como El Sereno y Niceto Club, dejando una huella tan sólida que ya cuentan con invitaciones formales para regresar en 2026.

Una cita en Bem Brasil

A pesar del contexto complejo, el espíritu artístico y creativo de Limbo se mantuvo intacto. "La verdad que este 2025 estuvo bastante lindo. Más allá de los inconvenientes, de la situación económica y todo eso, artísticamente nos fue muy bien", resumió Noriega.

image

Para coronar este año de crecimiento, la banda invita a sus seguidores a una última función. El próximo viernes 26 de diciembre, a partir de las 22:00, Limbo se presentará en Bem Brasil para bajarle la persiana a un 2025 que los reconfirmó como grandes exponentes del sonido moderno en San Juan.