jueves 25 de diciembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Balance más que positivo

Limbo le baja la persiana a un 2025 entre inteligencia artificial, viajes y estrenos

La banda de Fabián Noriega y Juan Manuel Vizcaíno ha vivido un año repleto de momentos inolvidables. El viernes 26, la última presentación en Bem Brasil

Por Jorge Balmaceda Bucci
Juan Manuel Vizcaíno y Fabián Noriega, los integrantes de Limbo, durante una presentación en Buenos Aires.

Juan Manuel Vizcaíno y Fabián Noriega, los integrantes de Limbo, durante una presentación en Buenos Aires.

El abanderado del tecno rock sanjuanino tiene nombre propio: Limbo. El dúo integrado por Fabián Noriega (teclados y voz) y Juan Manuel Vizcaíno (guitarra y voz) se prepara para cerrar un 2025 que, en el balance final, arroja resultados muy positivos.

Lee además
A qué hora se estrena el Volumen 2 de Stranger Things 5 en Netflix Argentina. video
Para los fanáticos

Stranger Things 5 en Netflix Argentina: a qué hora se estrena el Volumen 2 de la serie
evangelina anderson e ian lucas se dejaron de seguir en redes: ¿que paso?
Farándula

Evangelina Anderson e Ian Lucas se dejaron de seguir en redes: ¿qué pasó?

Entre la experimentación tecnológica, el reconocimiento de la industria musical y el constante rodaje por los escenarios, la banda ha consolidado su posición como uno de los proyectos más inquietos y productivos de San Juan y Cuyo.

El año comenzó con un hito que ya se está volviendo costumbre, pero que no deja de asombrar por su constancia. Limbo alcanzó su sexta postulación consecutiva a los Premios Gardel, el galardón más importante de la música argentina.

Sobre este logro, Fabián Noriega reflexionó orgulloso: "Seis postulaciones consecutivas a los Premios Gardel no lo he visto acá. Que se gane o no es otra cosa porque hay un montón de otras cuestiones, intereses mucho más grandes que influyen. Pero seis postulaciones consecutivas habla de una producción permanente que tenemos. Hasta regionalmente no creo que exista algún grupo que haya tenido todos los años algo".

image

El viaje sensorial de "Comfort Trip"

Abril fue un mes bisagra con la presentación oficial de Comfort Trip, su último álbum de estudio. El escenario elegido fue la Sala Auditórium del Teatro del Bicentenario, donde el dúo desplegó una puesta en escena que fusionó lo sonoro con lo visual.

La noche no fue solo de ellos ya que contaron con la fuerza rockera de Lucas Bongiovanni (Huaykil) y el aporte artístico del titiritero Mario Robledo. La tecnología también jugó a su favor: gracias a la virtualidad, músicos amigos desde México se sumaron al show. El éxito fue tal que, en junio, la banda lanzó un registro audiovisual capturando la energía de aquella presentación en el Bicentenario.

image

Limbo es el eterno inquieto y curioso. Este año, el dúo se sumergió en la experimentación con Inteligencia Artificial (IA), un proceso creativo que derivó en el lanzamiento del EP "Inteligencia abismal". Esta obra marca un precedente en la escena local sobre cómo las herramientas tecnológicas pueden convivir con el alma del rock electrónico.

El segundo semestre no fue menos intenso. Tras una exitosa gira por Mendoza, llegó la convocatoria para la Fiesta Nacional del Sol, el máximo escaparate cultural de San Juan. Sin embargo, el horizonte se expandió aún más con un viaje a Buenos Aires. Allí, Limbo pisó escenarios emblemáticos como El Sereno y Niceto Club, dejando una huella tan sólida que ya cuentan con invitaciones formales para regresar en 2026.

Una cita en Bem Brasil

A pesar del contexto complejo, el espíritu artístico y creativo de Limbo se mantuvo intacto. "La verdad que este 2025 estuvo bastante lindo. Más allá de los inconvenientes, de la situación económica y todo eso, artísticamente nos fue muy bien", resumió Noriega.

image

Para coronar este año de crecimiento, la banda invita a sus seguidores a una última función. El próximo viernes 26 de diciembre, a partir de las 22:00, Limbo se presentará en Bem Brasil para bajarle la persiana a un 2025 que los reconfirmó como grandes exponentes del sonido moderno en San Juan.

Temas
Seguí leyendo

Dos músicos muy populares mostraron su romántica Navidad

Mirá cuánto tendrá que pagarle Marcelo Tinelli a su vestuarista de toda la vida

Examen toxicológico a Christian Petersen: aseguran que "dio positivo en..."

"Q santa más sexy por deussssss", el divertido posteo de Darío Barassi antes de la Navidad

Murió Vince Zampella, creador de Call of Duty y diseñador de videojuegos

La hermana de Leo Messi sufrió un accidente y debió suspender su casamiento

Tini Stoessel fue sometida a una cirugía: qué le pasó y cómo se encuentra

Después de casi diez años, volvió el Pity Álvarez y su show quedó envuelto en una polémica

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
A qué hora se estrena el Volumen 2 de Stranger Things 5 en Netflix Argentina. video
Para los fanáticos

Stranger Things 5 en Netflix Argentina: a qué hora se estrena el Volumen 2 de la serie

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Vende semitas en un rincón inhóspito de San Juan y pide ayuda desesperada por un problema de salud
Solidaridad

Vende semitas en un rincón inhóspito de San Juan y pide ayuda desesperada por un problema de salud

Muere un hombre tras caer de su bicicleta en Angaco
Tragedia

Muere un hombre tras caer de su bicicleta en Angaco

Tras un amplio operativo, el hombre que escaló la antena de Radio Colón decidió bajar
Máxima tensión

Tras un amplio operativo, el hombre que escaló la antena de Radio Colón decidió bajar

Navidad llovida en San Juan: emiten alerta por tormentas con granizo ¿en qué departamentos?
Era de esperarse

Navidad llovida en San Juan: emiten alerta por tormentas con granizo ¿en qué departamentos?

Publicó el botín en Facebook y la Policía lo fue a buscar a Chimbas
Operativo

Publicó el botín en Facebook y la Policía lo fue a buscar a Chimbas

Te Puede Interesar

En detalle, cómo son los nuevos paradores que ya se pueden usar en el Dique Punta Negra.
Para disfrutar el verano

En detalle, conocé las características de los nuevos miradores del Dique Punta Negra

Por Redacción Tiempo de San Juan
Navidad furiosa en Chimbas: le dieron un tiro a un hombre y terminó internado
Violencia

Navidad furiosa en Chimbas: le dieron un tiro a un hombre y terminó internado

Juan Manuel Vizcaíno y Fabián Noriega, los integrantes de Limbo, durante una presentación en Buenos Aires. video
Balance más que positivo

Limbo le baja la persiana a un 2025 entre inteligencia artificial, viajes y estrenos

El piletazo en este verano, ¿más caro?: cuánto cuestan las entradas a los campings municipales de San Juan
Relevamiento veraniego

El piletazo en este verano, ¿más caro?: cuánto cuestan las entradas a los campings municipales de San Juan

El incendio de una palmera generó preocupación en Rawson. Creen que el siniestro se inició como consecuencia del uso de pirotecnica.
Susto

Una palmera se incendió y causó preocupación entre vecinos de Rawson: sospechan que fue por pirotecnia