miércoles 24 de diciembre 2025

Celebración

Dos músicos muy populares mostraron su romántica Navidad

Los dos cantantes, que atraviesan un momento de gran éxito, festejan la Navidad a puro amor, con un outfit muy especial.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

Luego de meses de gritar su amor a los cuatro vientos, los cantantes La Joaqui y Luck Ra cerraron el año con una romántica postal navideña en familia, consolidándose como una de las parejas más influyentes de 2025.

image

A través de una publicación en conjunto en su cuenta de Instagram, los artistas y las hijas de la cantante posaron frente a un gran árbol de Navidad y luciendo pijamas iguales.

NAVIDAD EN FAMILIA y les deseamos unas felices fiestas con toda la gente que aman y compartan una linda noche ”, escribió Luck Ra en el posteo.

image

Además de las niñas, también hicieron una aparición especial las mascotas de la familia.

“El verdadero que hombre“, comentó la cantante en la publicación.

image

La declaración de amor reúne un total de 551 mil me gustas en la plataforma, más miles de comentarios aplaudiendo a la pareja.

