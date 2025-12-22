lunes 22 de diciembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Este domingo

Tini Stoessel fue sometida a una cirugía: qué le pasó y cómo se encuentra

La cantante había estado presente en el show de Miranda! horas antes y luego de esto debió asistir a la clínica Zabala.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

Tini Stoessel tuvo que ser intervenida quirúrgicamente en las últimas horas y la información generó preocupación. El periodista Federico Flowers fue quien dio los detalles de la cirugía a la que la artista argentina se sometió.

Lee además
despues de casi diez anos, volvio el pity alvarez y su show quedo envuelto en una polemica
Video

Después de casi diez años, volvió el Pity Álvarez y su show quedó envuelto en una polémica
Los Temblores, durante una intervención en Buenos Aires.
Talento nuestro

'Los Temblores' del rock sanjuanino se ganaron el lugar en Buenos Aires

La cantante había estado presente en el show de Miranda! horas antes y luego de esto decidió asistir a la clínica Zabala: "Fue por un recambio de prótesis a un año de habérselas colocado. La operación se llevó a cabo cerca de las 10 AM de este domingo en la clínica Zabala".

"Llegó acompañada de Rodrigo de Paul, luego de haber cantado anoche con Miranda. El ingreso y la hospitalización fueron bajo un máximo protocolo de seguridad, pero me llegó toda la información chequeada de primera fuente", comentó el periodista respecto a la cirugía.

Tini Stoessel tuvo que ser operada y revelaron los detalles

image

La cantante a principios de este año compartió a través de las redes sociales el resultado de la operación estética. Por el momento no se sabe cuál fue el motivo por el que decidieron realizar el intercambio de prótesis, aunque podría ser una rotura, complicaciones o una decisión personal.

Esta cirugía se llevó a cabo luego de los intensos shows que realizó con Futttura y la participación en el show de Ale Sergi y Juliana Gattas. Seguramente la cantante se alejará un poco de la esfera pública y se centrará en su recuperación con Rodrigo De Paul, quien estuvo a su lado en todo momento.

Temas
Seguí leyendo

Párense de Manos 3: la velada de box de famosos, mirá quiénes fueron los ganadores

Thiago Medina y Daniela Celis y su nuevo comienzo: volvieron a hablar de su relación

El estado de salud de Christian Petersen: se conoció un dato esperanzador

Mauro Icardi vuelve a Buenos Aires y hay mucha tensión por el reencuentro con Wanda Nara

Wanda Nara se enteró que una participante de MasterChef Celebrity es amiga de la China y explotó

La aplanadora del rock vuelve a San Juan: Divididos tocará en el Aldo Cantoni

Párense de manos: a qué hora es y cómo ver el evento de boxeo entre famosos

Lágrimas, emoción y muchos recuerdos: Beto Casella se despidió de Bendita luego de 20 años

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
despues de casi diez anos, volvio el pity alvarez y su show quedo envuelto en una polemica
Video

Después de casi diez años, volvió el Pity Álvarez y su show quedó envuelto en una polémica

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Imagen ilustrativa
Ataque de delincuentes

Golpe millonario en una casa de Chimbas: los ladrones entraron y huyeron por el techo

Cuando la herencia tira más que la sangre: las escalofriantes coincidencias de dos crímenes que sacudieron a sus pueblos
Conexiones

Cuando la herencia tira más que la sangre: las escalofriantes coincidencias de dos crímenes que sacudieron a sus pueblos

El blooper de un ex arquero de River que terminó en gol de los rivales
Video

El blooper de un ex arquero de River que terminó en gol de los rivales

Imagen ilustrativa
Quién podrá defendernos...

En cinco horas, dos policías sanjuaninos fueron asaltados con armas blancas

Tras una discusión de pareja, un joven provocó destrozos en varias viviendas y terminó detenido
En Capital

Tras una discusión de pareja, un joven provocó destrozos en varias viviendas y terminó detenido

Te Puede Interesar

El funcionamiento de esta unidad de la Policía de San Juan se rige por un protocolo de actuación que busca la máxima eficiencia y celeridad para salvaguardar la vida de los afectados.
Datos oficiales

Búsqueda y rescate de personas en San Juan: 1.240 casos en 2025

Por Redacción Tiempo de San Juan
Carlos Páez, el agencieron sanjuanino que vendió el Quini 6 de los $70 millones.
Historia

Carlos, el vendedor del Quini 6 de los $70 millones, bajo el aura de San Expedito

Familias sanjuaninas hacen fila durante toda la madrugada para buscar un banco para sus hijos en la Secundaria.
Educación

Los periplos de las familias sanjuaninas para hallar un lugar en la secundaria: filas de madrugada y múltiples escuelas

Villa San Isidro ya tiene nueva subcomisaría
San Martín

Villa San Isidro ya tiene nueva subcomisaría

Campeón el domingo, vendedor ambulante de lunes a sábado: la historia de Juan Pablo, el pibe de Unión que no descansa video
La vida fuera de la cancha

Campeón el domingo, vendedor ambulante de lunes a sábado: la historia de Juan Pablo, el pibe de Unión que no descansa