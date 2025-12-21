domingo 21 de diciembre 2025

Sigue en terapia intensiva

El estado de salud de Christian Petersen: se conoció un dato esperanzador

Después de días de preocupación, surgieron novedades sobre el estado del reconocido chef que llevaron alivio a su entorno.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

Christian Petersen continúa internado en el Hospital Dr. Ramón Carrillo de San Martín de los Andes luego de sufrir una fuerte descompensación durante una expedición en la Patagonia. El episodio encendió alarmas y generó preocupación sobre su estado de salud. Sin embargo, tras días críticos, trascendió un dato alentador sobre su evolución.

El hecho ocurrió el viernes 12 de diciembre, cuando el cocinero, reconocido por ciclos televisivos como “El Gran Premio de la cocina”, participaba de un ascenso en el volcán Lanín. El guía notó que no estaba en condiciones de seguir y pidió ayuda. Se activó un operativo con guardaparques, lo bajaron de la montaña y fue sedado.

Luego de una primera atención en el hospital de Junín de los Andes, fue derivado de urgencia a San Martín de los Andes. Allí ingresó directamente a terapia intensiva con un cuadro delicado: una falla multiorgánica que mantuvo el pronóstico reservado desde el primer momento.

A diez días de la internación, comenzaron a llegar noticias más esperanzadoras. “La salud de Christian Petersen evoluciona. Acabo de hablar con el entorno laboral del chef. Buenas noticias”, aseguró Juan Etchegoyen en su cuenta de “X” (ex Twitter). A su vez, sumó detalles que llevaron alivio: “Mejora de a poco. En las últimas horas se despertó, lloró y también sonrió. Fue desentubado”.

Al mismo tiempo, el periodista remarcó el malestar familiar con los medios de comunicación. “Lo otro que me informan es que la familia está muy enojada con la prensa por el tratamiento del tema. Textual que me dicen: ‘Lo dieron un poco más por muerto’”, concluyó.

