domingo 21 de diciembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Declaraciones

Thiago Medina y Daniela Celis y su nuevo comienzo: volvieron a hablar de su relación

La pareja vivió un momento impactante durante el año. Thiago estuvo al borde de la muerte y ahí estuvo Daniela, madre de sus dos hijas, a su lado.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

Después de la separación y el grave accidente que puso a Thiago Medina al borde de la muerte, él y Daniela Celis decidieron hablar públicamente sobre el estado de su relación. En los últimos días, ambos compartieron frente a cámara la nueva dinámica que los une como familia, despejando las dudas que surgieron entre sus seguidores tras los rumores de crisis, reconciliación y el difícil momento que atravesó Thiago durante su recuperación.

Lee además
parense de manos 3: la velada de box de famosos, mira quienes fueron los ganadores video
Fueron 11 peleas

Párense de Manos 3: la velada de box de famosos, mirá quiénes fueron los ganadores
el estado de salud de christian petersen: se conocio un dato esperanzador
Sigue en terapia intensiva

El estado de salud de Christian Petersen: se conoció un dato esperanzador

El joven fue el primero en abordar la cuestión. “Yo sé que todos me están preguntando cómo estoy con Dani, si estamos juntos, si estamos separados. La verdad que nosotros dos vivimos juntos y vamos a ser una familia para toda la vida. Es más, vení”, le pidió a Daniela que se sume al video. Ella lo abrazó y sumó un mensaje claro y afectuoso: “¿Qué pasó? Nos queremos un montón y nos vamos a querer siempre toda la vida”.

Ambos remarcaron el lazo indestructible que los une como padres. “Sí, aparte de haber sido pareja, somos padres y bueno, sabemos entender eso también. Como ustedes saben que crecimos juntos...”, afirmó Thiago, destacando el recorrido compartido y la madurez alcanzada. Daniela completó la idea refiriéndose directamente a quienes los siguen desde sus inicios en la televisión: “Ustedes nos vieron evolucionar todo el trayecto de estos tres años, estamos muy felices por eso”.

image

Con estas palabras, Thiago Medina y Daniela Celis dejaron en claro que, más allá de su relación de pareja, la familia y el cariño permanecen inactos. A pesar de los altibajos y las situaciones límites, el crecimiento y el amor por sus hijos los seguirán uniendo para siempre.

La pareja estuvo invitada a La mañana con Moria (El Trece) y recordó cómo fue tomar la decisión de separarse luego de años juntos e hijas en común. “Yo decidí que nos separemos. La senté a ella en el sillón y nos pusimos a hablar”, contó Thiago mientras Moria, fiel a su estilo, quiso saber todos los detalles de la conversación que tuvieron meses atrás.

“Le dije ‘Bueno, Dani, quiero hablar con vos porque sabés que no estamos bien con la relación, que estamos fallando y faltando el respeto, estamos hablándonos mal, dijimos que no iba a pasar esto por las nenas. Quiero que nos demos un tiempo para ver qué queremos hacer porque no estamos bien’”, relató el joven participante de Gran Hermano. Si bien en ese momento él se fue del hogar que compartían todos los días visitaba la casa de Daniela para ver a sus hijas: “Yo te doy tu espacio, yo quiero mi espacio, pero a las bebés las voy a venir a ver todos los días”.

Del otro lado del sillón, Daniela contó que pensaba mil cosas a la vez: “Acá me metió los cuernos. Sabía lo que me iba a decir porque realmente no la estábamos pasando bien, creo que la rutina fue algo que destruyó la pareja, laburaba mucho yo, él tenía un montón de oportunidades con el tema de la música. No podíamos priorizarnos ni a las nenas tampoco, era todo un desastre en casa”.

Y siguió: "Nos vino bien a los dos esos cinco meses separados”. Con la lengua “karateca” que caracteriza a la conductora, Moria les preguntó si durante ese tiempo que estuvieron separados llegaron a confundirse y tener intimidad: “¿Cuándo ibas a la casa de ella le hacías la cama o se la deshacías?“.

Con la incomodidad a flor de piel, Medina aseguró que no. Fue Celis la que salió a salvar a su ex, cambiando de tema de manera sutil. “Es cierto que con el accidente aprendimos a llevarnos de otra manera, respetarnos de otra manera, con el cariño mutuo. Siento que ya no es el cariño de antes, vas a ser mi familia para toda la vida, para siempre”, aseguró la panelista de Patria y Familia (Luzu TV).

Temas
Seguí leyendo

Mauro Icardi vuelve a Buenos Aires y hay mucha tensión por el reencuentro con Wanda Nara

Wanda Nara se enteró que una participante de MasterChef Celebrity es amiga de la China y explotó

La aplanadora del rock vuelve a San Juan: Divididos tocará en el Aldo Cantoni

Párense de manos: a qué hora es y cómo ver el evento de boxeo entre famosos

Lágrimas, emoción y muchos recuerdos: Beto Casella se despidió de Bendita luego de 20 años

Llegó al streaming "Una batalla tras otra", los entramados de una de las películas más renombradas del año

Netflix lanzó la promoción de la última temporada de Stranger Things con personajes argenitnos

Christian Petersen pelea por su vida y enfrenta el pronóstico más grave: "Le fallan el corazón y los pulmones"

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
el estado de salud de christian petersen: se conocio un dato esperanzador
Sigue en terapia intensiva

El estado de salud de Christian Petersen: se conoció un dato esperanzador

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Victoria Illanes, la sanjuanina del Barrio Cabot que ganó el Balón de Oro, firmó contrato profesional y jugará en Primera
Gran salto

Victoria Illanes, la sanjuanina del Barrio Cabot que ganó el Balón de Oro, firmó contrato profesional y jugará en Primera

Un policía fue acuchillado por dos ladrones en Pocito
Inseguridad

Un policía fue acuchillado por dos ladrones en Pocito

Barrio Valle Grande: un allanamiento terminó con el secuestro de armas y drogas y un imputado
Investigación

Barrio Valle Grande: un allanamiento terminó con el secuestro de armas y drogas y un imputado

El primer movimiento del mileísmo en San Juan: afuera Cerdera de la CNRT, asume Gustavo Yáñez
Salida 

El primer movimiento del mileísmo en San Juan: afuera Cerdera de la CNRT, asume Gustavo Yáñez

Cuánto le cuesta a San Juan mantener las principales rutas nacionales de las que Milei no se ocupa
Tapando baches

Cuánto le cuesta a San Juan mantener las principales rutas nacionales de las que Milei no se ocupa

Te Puede Interesar

Imagen ilustrativa
Ataque de delincuentes

Golpe millonario en una casa de Chimbas: los ladrones entraron y huyeron por el techo

Por Redacción Tiempo de San Juan
Debate abierto: los sanjuaninos, a favor de las restricciones a adolescentes en el uso de redes sociales, y el análisis de un especialista
El celu en la mira

Debate abierto: los sanjuaninos, a favor de las restricciones a adolescentes en el uso de redes sociales, y el análisis de un especialista

Entre la fragmentación del peronismo y la suma de fuerzas del oficialismo: la radiografía de Diputados este 2025
Análisis

Entre la fragmentación del peronismo y la suma de fuerzas del oficialismo: la radiografía de Diputados este 2025

Voraz incendio consumió un auto en Pocito: sospechan que fue un accidente con pirotecnia
Tremendo susto

Voraz incendio consumió un auto en Pocito: sospechan que fue un accidente con pirotecnia

Los 106 pirulos de María del Carmen, el abrazo con su gente en la Basílica de Desamparados y el consejo para llegar a su edad video
Historias

Los 106 pirulos de María del Carmen, el abrazo con su gente en la Basílica de Desamparados y el consejo para llegar a su edad