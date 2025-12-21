domingo 21 de diciembre 2025

Fiesta, seguro que no...

Mauro Icardi vuelve a Buenos Aires y hay mucha tensión por el reencuentro con Wanda Nara

El jugador del Galatasaray vuelve a al país para pasar las fiestas junto a sus hijas. Cabe destacar que todos recuerdan sus últimas visitas polémicas de marzo y junio.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image
Tras meses sin ver a sus hijas, el jugador vuelve tras la orden que le dio el juez Adrián Hagopian que podía pasar la Navidad con ellas.

image

Qué hizo Mauro Icardi en el Chateau Libertador

Sin embargo, la cita no será en cualquier lugar ya que el futbolista deberá buscarlas en el Chateau Libertador, el mismo edificio donde, a mediados de marzo y a fines de junio, protagonizó dos escándalos que todavía resuena entre los vecinos.

La resolución judicial es clara: Icardi tiene que retirar a las nenas en el departamento donde viven con Wanda Nara. Si en media hora no logra encontrarse con ellas, puede pedir ayuda policial.

El clima en el edificio es de máxima expectativa y cierta tensión, ya que todos recuerdan el revuelo que se armó la última vez que el futbolista apareció por allí, el viernes 27 de junio cuando la policía tuvo que intervenir para quitarle las niñas a Wanda y entregárselas a su padre.

Fuente: Ciudad

