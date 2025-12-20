sábado 20 de diciembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Fin de un ciclo

Lágrimas, emoción y muchos recuerdos: Beto Casella se despidió de Bendita luego de 20 años

El conductor aprovechó la última emisión del histórico ciclo para agradecer a su público y a sus compañeros por el apoyo en estas dos décadas.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

Beto Casella cerró una etapa de veinte años al frente de Bendita, el emblemático ciclo de El Nueve, con una despedida cargada de emoción y reconocimiento. En el último programa, la producción preparó un homenaje que repasó los momentos más destacados de dos décadas en las que el proyecto se consolidó como un espacio de humor, información y cercanía con el público. El adiós del conductor no solo marcó el final de un momento histórico en la televisión, sino que también dejó en evidencia el afecto y la admiración de sus compañeros, como Alejandra Maglietti, quien no pudo contener las lágrimas.

Lee además
Con un elenco de lujo y una historia tan potente como sus imágenes, Una historia tras otra ya se puede ver en streaming. video
Tiempo para Ver

Llegó al streaming "Una batalla tras otra", los entramados de una de las películas más renombradas del año
netflix lanzo la promocion de la ultima temporada de stranger things con personajes argenitnos
Series

Netflix lanzó la promoción de la última temporada de Stranger Things con personajes argenitnos

El homenaje incluyó palabras del propio Casella, quien abrió el programa con su característico humor: “Veinte años. El dólar estaba $285 cuando arrancamos”. El conductor recordó especialmente el rol del programa durante la pandemia, cuando, según sus palabras, “eran lo único que tenía para vaciar la cabeza, distraerme y reírme un ratito”. El ambiente en el estudio reflejó la mezcla de nostalgia y gratitud, mientras el equipo acompañaba el momento con gestos de cariño y emoción.

Respecto a los motivos de su salida, Casella fue directo al referirse a las tensiones con las autoridades del canal, aunque aclaró que la decisión fue por voluntad propia y sin resentimientos. “Tomé voluntariamente la decisión de tomar distancia con el canal, con discrepancias, diferencias con las autoridades, pero ahora no hay reclamos para hacer. Antes de estropearse la relación, creo que también está bueno abandonar cuando las cosas van bien. Agradecimiento para mis compañeros y compañeras”, expresó durante la emisión. El conductor también anticipó que algunos de sus actuales panelistas lo acompañarán en nuevos proyectos, mientras que otros permanecerán en el ciclo, y aseguró que su vínculo con el programa y su gente seguirá intacto.

Uno de los momentos más destacados en la previa de la despedida fue el intercambio de mensajes entre Casella y Edith Hermida, su compañera histórica. La panelista, a través de las redes sociales, compartió su incredulidad y afecto: “Hoy es el último día de Beto Casella en la conducción de Bendita y yo todavía no me lo creo. Siempre SIEMPRE te voy a desear lo mejor… sos groso! Te quiero y ya te extraño! Nunca me imaginé que las cosas se dieran así… pero la vida te sorprende!! Te quiero!!!”. La publicación estuvo acompañada de una imagen de ambos abrazados, símbolo de la complicidad y el cariño que caracterizó su relación profesional.

Casella respondió replicando la fotografía y sumando un mensaje de buenos deseos para Hermida. Este intercambio se sumó a otros gestos públicos y privados que ambos compartieron en las semanas previas, en los que afloraron la nostalgia y el afecto por el cierre de una etapa.

En una grabación para Hermida, Casella le manifestó: “Vos sabés lo que te quiero, sabés lo que disfruté casi veinte años al lado tuyo. Por esas cosas de la dinámica del laburo y de la tele, hay alguna posibilidad muy cierta de que nos separemos profesionalmente. Y de verdad que todavía no puedo creer que voy a mirar para un lado y no vas a estar ahí. Mi amor incondicional, mi respeto, mi admiración”. Hermida, visiblemente conmovida, respondió con el deseo de que ambos tengan éxito en sus caminos y admitió su sorpresa por la decisión de Beto.

El conductor dedicó un agradecimiento especial al público, a quien consideró el verdadero sostén del programa: “Antes que nada, agradecimiento a ustedes, porque el programa podría durar tres meses, si ustedes no aceptan o no quieren. Ustedes son los gerentes, cambian con el control remoto y chau, no existe más. Ustedes sostuvieron esto veinte años”. Además, extendió su gratitud a sus compañeros, amigos, maestros de periodismo y a su familia, a quienes reconoció como pilares fundamentales en su carrera.

Temas
Seguí leyendo

Christian Petersen pelea por su vida y enfrenta el pronóstico más grave: "Le fallan el corazón y los pulmones"

El millonario bono en dólares de Taylor Swift a cada uno de sus bailarines y miembros del staff

Qué es una falla multiorgánica, el grave cuadro por el que internaron al chef Christian Petersen

El chef Christian Petersen, internado en terapia intensiva: qué le pasó

Se filtró quiénes son los famosos convocados a "Gran Hermano" Generación Dorada": quiénes son

Siguiendo los pasos de mamá: Indiana Cubero blanqueó su romance con un jugador de Vélez

Grave denuncia por acoso laboral contra el esposo de Maru Botana: "La obligó a..."

La Renga, cada vez más cerca de San Juan: el anticipo de Roberto Di Luciano que enciende la ilusión del rock local

Dejá tu comentario

Las Más Leídas

El penitenciario Alejandro Jofré, su novia Gabriela González, su padre Américo Jofré y su hermana Carla Jofré.
Falsas inversiones

Levantaron parte del embargo a la familia del penitenciario de la estafa por $206.000.000

Murió una bebé de 35 días mientras dormía con sus padres
Conmoción en Rawson

Murió una bebé de 35 días mientras dormía con sus padres

Conocido ciclista fue condenado por amenazas contra sus hermanas y su exsuegro
De la ruta a Tribunales

Conocido ciclista fue condenado por amenazas contra sus hermanas y su exsuegro

Imagen ilustrativa
Comisario en problemas

Un jefe policial sanjuanino chocó en su moto y se fracturó por manejar alcoholizado

Airbag tocará en el Estadio del Bicentenario en San Juan
Se confirmó

Airbag tocará en el Estadio del Bicentenario en San Juan

Te Puede Interesar

La Federación Gaucha Sanjuanina se encamina hacia la normalidad tras un año de reorganización profunda, peñas y muchas jineteadas
Tarea cumplida

La Federación Gaucha Sanjuanina se encamina hacia la normalidad tras un año de reorganización profunda, peñas y muchas jineteadas

Por Jorge Balmaceda Bucci
Sabores con aroma a montaña: la Hostería de Zonda recupera su esplendor
Emblemático espacio

Sabores con aroma a montaña: la Hostería de Zonda recupera su esplendor

Bebé fallecida en Rawson: confirman la causa de su deceso
Investigación

Bebé fallecida en Rawson: confirman la causa de su deceso

Impactantes imágenes del choque en Ruta 40: revelaron la identidad de los conductores
En Media Agua

Impactantes imágenes del choque en Ruta 40: revelaron la identidad de los conductores

Un fuerte temblor despertó a sanjuaninos durante la madrugada
¿Lo sentiste?

Un fuerte temblor despertó a sanjuaninos durante la madrugada