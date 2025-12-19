El millonario bono en dólares de Taylor Swift a cada uno de sus bailarines y miembros del staff

Taylor Swift no sólo es relevante por su indiscutible éxito, también se habla de su gratitud con su equipo de trabajo . Tras el reciente estreno de su documental ‘Taylor Swift: End of an Era’ se revelaron grandes momentos detrás de cámaras, donde destacó el bono de 197 millones de dólares que proporciona la cantante a sus bailarines y staff.

‘Taylor Swift: End of an Era’ ya estrenó sus primeros dos episodios en la plataforma de streaming Disney+; en el segundo capítulo se reveló que la cantautora otorga cartas escritas a mano donde agradece el compromiso de cada miembro de su equipo y una considerable gratificación.

¿Cuánto dinero le da de bono Taylor Swift a sus empleados?

El segundo capítulo de ‘Taylor Swift: End of an Era’ reveló que la intérprete elige una fecha para convertirla en el “día de bono”, esta costumbre se trata de un momento en que Swift reúne una serie de notas escritas por ella misma y una cantidad predeterminada de dinero.

Este 2025 se trató de 197 millones de dólares los que fueron repartidos entre los integrantes de su equipo de trabajo, es decir: bailarines, seguridad, conductores, técnicos y más. Se estima que todo el equipo detrás de su exitosa gira ‘The Eras Tour’ se conforma por más de 1,000 personas.