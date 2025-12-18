Se filtró quiénes son los famosos convocados a "Gran Hermano: Generación Dorada": quiénes son

Al aire de Sálvese quien pueda (América TV), Yanina Latorre lanzó una verdadera bomba sobre el casting de la nueva edición de Gran Hermano: Generación Dorada . La conductora reveló que el entorno de Wanda Nara tendrá presencia en la casa: "Una de las primeras personas que está convocada y que está muy avanzada es Kennys Palacios, el peluquero, maquillador, amigo de Wanda Nara" .

Ante esto, Majo Martino lanzó una advertencia al definirlo como "Muy tejedor pero muy mentiroso" , aunque Latorre fue contundente: "Para Gran Hermano sirve" .

La lista no terminó ahí. Yanina anunció a un peso pesado del género: "Segundo confirmado. Alex Caniggia", asegurando que "para mí es un chico reality". Finalmente, completó el podio de primicias con un nombre histórico: "Tercera persona que está tratando de entrar y avanzó bastante, fue aprobada, la llamaron, mujer. Es una mujer reality, salió de un reality, es quilombera, muy quilombera: Samanta Farjat".

Samanta, que nada tiene que ver con Marian Farjat, es una figura mediática histórica de los años 90. Se hizo famosa por el "Caso Coppola". Es una "mujer reality" pionera, pero de los programas de chimentos y tribunales de aquella época.

En las últimas horas, Santiago del Moro confirmó que el reality comenzará el 2 de febrero del 2026 y que estará más picante que nunca.

"Hace cuatros, cinco meses estamos preparando la nueva temporada. Lo llamamos 'generación dorada' porque es el formato más importante de la historia de la televisión y cumple 25 años desde que se hizo aquella primera edición con Soledad Silveyra, y esta vez tiene la potestad de invitar personas a participar", contó en el programa A la Barbarossa.

En medio de la entrevista, Analía Franchín aprovechó para preguntarle algo al conductor y logró una sorprendente confesión. “¿Alguna vez te involucraste sentimentalmente con un participante? O sea, ¿que te dolió que saliera?”, le preguntó la panelista.

Sin dudarlo, Del Moro asintió sin dudar y señaló: “Sí, con Furia. Me imaginé saliendo de la mano con ella de la casa. Y no se dio. Ganó Bauti (Mascia), en buena ley ganó, pero la tengo en un lugar especial de mi corazón”.

Luego, Franchín fue por más y le consultó: “¿Alguna vez votaste?”. Con total sinceridad, Santiago respondió: “No, eso no. Mis hijas sí”.