Una noche mágica para disfrutar del infinito Flaco Spinetta

San Juan se prepara para despedir el año con arte, música y cultura. Este viernes 19 de diciembre, los Jardines del Auditorio Juan Victoria serán el escenario de la última edición de la feria "Bajo las Estrellas". Será, sin duda alguna, una velada inolvidable a partir de las 20:00 hs.

La propuesta es cerrar el año en comunidad, bajo el cielo sanjuanino, combinando gastronomía, la presencia de emprendedores locales y, como plato fuerte, un show musical muy especial.

El broche de oro de la noche será el esperado desembarco de 'Ella también', la destacada banda mendocina que llega a la Provincia con un homenaje a la inmensa obra de Luis Alberto Spinetta. La banda ofrece una propuesta sensible y poderosa, dedicada a recorrer con respeto la vasta discografía del "Flaco".

Ella También es una propuesta musical y artística nacida en 2021, dedicada a explorar la música de Spinetta en su etapa solista y sus emblemáticas "bandas eternas": Almendra, Pescado Rabioso, Invisible, Spinetta Jade y Spinetta y Los Socios del Desierto.

La banda está integrada por músicos de reconocida trayectoria: Javier Calvin (voz y guitarra acústica), Adrián Muñoz Viluron (teclados), Juan Ignacio Groba (guitarra), Mora Wessels (bajo) y Eduardo “Tuti” Vega (batería). Juntos, han construido un camino sólido, combinando fidelidad estética con una impronta propia.

En la previa del show, Javier Calvin, vocalista de la banda, compartió su entusiasmo y la esencia de su propuesta: "La gente se va a encontrar una banda cuyos músicos ejecutan la música del Flaco con todo el amor y todo el respeto. Se van a encontrar con un show bastante extenso, vamos a estar repasando etapas musicales de Luis Alberto Spineta desde el Almendra hasta las bandas eternas. Vamos a ofrecer una variada y dinámica cantidad de temas para que la gente disfrute".

"La palabra tributo un poco yo la rechazo un poquito, prefiero decir que celebramos la música de él porque realmente tocarla nos da mucha alegría y mucho gusto de poder hacerlo de esa manera", agregó Javier.

Será, sin duda, una oportunidad única para disfrutar de la genialidad del músico argentino en un entorno festivo y al aire libre.

Información de Entradas

