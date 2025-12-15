lunes 15 de diciembre 2025

En recuperación

Le dieron el alta a Joaquín Levinton tras sufrir un infarto: el emotivo mensaje del cantante de Turf

El artista contó que ya se recupera en su casa y brindó detalles de su estado de salud tras mantener en vilo a su enorme cantidad de fans.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Joaquín Levinton, cantante de Turf, recibió el alta médica tras haber sufrido un infarto.

Joaquín Levinton, cantante de Turf, recibió el alta médica tras haber sufrido un infarto.

Después de pasar tres días internado tras haber sufrido un infarto, Joaquín Levinton recibió el alta médica y llevó tranquilidad a su entorno. La noticia fue confirmada este lunes en “Soñé que volaba”, el programa de Migue Granados en Olga, donde el propio cantante de Turf se contactó para contar cómo se encuentra.

Quien dio a conocer la actualización sobre el estado de salud del artista fue Lucas Fridman, integrante del ciclo. “Interrumpo la transmisión para contar una noticia muy hermosa, acaba de suceder. Yo le había escrito el viernes a Joaquin Levinton y me contestó recién. Me poner ‘gracias Luqui, ya de alta’”, contó al aire, antes de remarcar: “Oficialmente ya está de alta”.

Luego, Fridman leyó el mensaje que le envió Levinton, con el que terminó de despejar cualquier duda sobre su estado de salud y llevó tranquilidad a sus seguidores. “Estoy perfecto, está bueno que cuentes que ya estoy en casa y que salió todo muy bien", expresó el músico.

El episodio había generado una fuerte preocupación el viernes pasado por la madrugada, cuando Joaquín se descompensó en un bar de Palermo y fue trasladado de urgencia. La rápida llegada del SAME y la atención en el Hospital Fernández resultaron determinantes para estabilizarlo y evitar un desenlace mayor.

Respecto a la atención médica que recibió, el líder de Turf le hizo un pedido especial al compañero de Migue Granados. "Nombrá la excelencia del SAME y del Hospital Fernández que fueron ellos unos genios totales que me agarraron a tiempo y me cuidaron extraordinariamente”, destacó.

Con el alta confirmada y ya en su casa, Levinton inicia ahora una etapa de recuperación y cuidados. Desde el programa, Lucas Fridman cerró el tema con afecto: “Le mandamos un abrazo enorme”.

FUENTE: Crónica

