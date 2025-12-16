Apareció una nueva foto de Juan Darthés en Brasil que generó sorpresa en las redes: "Se recibió"

Juan Darthés fue visto en Brasil en los últimos días. En Infama (América), mostraron una foto suya celebrando lo que sería la graduación de un curso y la imagen no tardó en hacerse viral.

Negociación Las propuestas que recibió Mauro Icardi y "el factor China Suárez" que puede definir su futuro

En la imagen se lo vio a Darthés junto a su esposa, María Leone , y uno de sus hijos, quienes jamás le soltaron la mano tras la denuncia de Thelma Fardin, en 2018.

El actor y su mujer se vistieron con un traje académico, lo que despertó mucha curiosidad entre los usuarios que se encontraron con la imagen.

“Se volcó a lo religioso. Estaba yendo a una iglesia, se fue mucho para el lado del evangelio”, explicó el periodista Oliver Quiróz. También hubo quienes se preguntaron por qué no está la cárcel, ya que la Justicia lo condenó a seis años de prisión.

En marzo, la Amnistía Internacional Argentina informó que Darthés cumpliría un régimen de condena semiabierto.

Este sistema le permite al artista salir de prisión para realizar trabajos comunes o cursos durante el día, aunque por la noche deberá trasladarse nuevamente a la cárcel para dormir allí en su respectiva celda.

La foto de Juan Darthés en Brasil