martes 16 de diciembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Nueva vida

Apareció una nueva foto de Juan Darthés en Brasil que generó sorpresa en las redes: "Se recibió"

El actor se trasladó a su país natal en diciembre de 2018, días después de haber sido denunciado por Thelma Fardin.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

Juan Darthés fue visto en Brasil en los últimos días. En Infama (América), mostraron una foto suya celebrando lo que sería la graduación de un curso y la imagen no tardó en hacerse viral.

Lee además
una noche magica para disfrutar del infinito flaco spinetta
Gran propuesta

Una noche mágica para disfrutar del infinito Flaco Spinetta
las propuestas que recibio mauro icardi y el factor china suarez que puede definir su futuro
Negociación

Las propuestas que recibió Mauro Icardi y "el factor China Suárez" que puede definir su futuro

En la imagen se lo vio a Darthés junto a su esposa, María Leone, y uno de sus hijos, quienes jamás le soltaron la mano tras la denuncia de Thelma Fardin, en 2018.

El actor y su mujer se vistieron con un traje académico, lo que despertó mucha curiosidad entre los usuarios que se encontraron con la imagen.

“Se volcó a lo religioso. Estaba yendo a una iglesia, se fue mucho para el lado del evangelio”, explicó el periodista Oliver Quiróz. También hubo quienes se preguntaron por qué no está la cárcel, ya que la Justicia lo condenó a seis años de prisión.

En marzo, la Amnistía Internacional Argentina informó que Darthés cumpliría un régimen de condena semiabierto.

Este sistema le permite al artista salir de prisión para realizar trabajos comunes o cursos durante el día, aunque por la noche deberá trasladarse nuevamente a la cárcel para dormir allí en su respectiva celda.

La foto de Juan Darthés en Brasil

image
Seguí leyendo

Le dieron el alta a Joaquín Levinton tras sufrir un infarto: el emotivo mensaje del cantante de Turf

Investigan la muerte del cineasta Rob Reiner y su esposa como un asesinato con cuchillo e interrogan a familiares

Uno por uno, todos los ganadores del Martín Fierro de Streaming 2025

Araceli González lloró al recordar su relación con Adrián Suar

Homero Pettinato y Sofi La Reini expusieron terribles chats íntimos cargados de violencia

Melodías maestras se apoderan del Lawn Tenis

La pregunta viral de Mirtha Legrand al sanjuanino Darío Barassi sobre su peso

Nicolás Behringer, ganador de La Voz Argentina, se enfrenta a una dura batalla de salud y vende su auto para someterse a dos cirugías

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
las propuestas que recibio mauro icardi y el factor china suarez que puede definir su futuro
Negociación

Las propuestas que recibió Mauro Icardi y "el factor China Suárez" que puede definir su futuro

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Trágico e impactante choque frontal entre dos motos en Chimbas: un fallecido
Lamentable

Trágico e impactante choque frontal entre dos motos en Chimbas: un fallecido

Tres apostadores sanjuaninos se quedaron con premios del Telekino y el Quini 6.
Juegos de azar

Dos sanjuaninos de un mismo departamento ganaron más de $8.000.000 cada uno en el Quini 6

Ojo estatales de San Juan: Orrego anunció un bono de fin de año y se analiza asueto para las Fiestas
Buena noticia

Ojo estatales de San Juan: Orrego anunció un bono de fin de año y se analiza asueto para las Fiestas

Qué triste: habló la familia del verdulero fallecido en Ruta 40, tras la teoría de la defensa del jubilado que provocó la tragedia
Repercusiones

"Qué triste": habló la familia del verdulero fallecido en Ruta 40, tras la teoría de la defensa del jubilado que provocó la tragedia

Conocé al expolicía acusado de asesinar a su primo hermano de un cuchillazo en Bella Vista
Exclusivo

Conocé al expolicía acusado de asesinar a su primo hermano de un cuchillazo en Bella Vista

Te Puede Interesar

San Juan fue una de las provincias que realizó aportes técnicos al proyecto de modificación de la Ley de Glaciares enviado por el presidente Javier Milei al Congreso.
El proyecto completo

Ley de glaciares: los dos puntos clave que importan a San Juan del proyecto que envió Milei al Congreso

Por Elizabeth Pérez
Confirmaron el bono de $120.000 también para contratados estatales sanjuaninos
Oficial

Confirmaron el bono de $120.000 también para contratados estatales sanjuaninos

Choque fatal en Chimbas: se investiga si los motociclistas habían estado corriendo picadas
Tremendo

Choque fatal en Chimbas: se investiga si los motociclistas habían estado corriendo picadas

El día que conoció la radio de casualidad, por qué elige no hablar de política y su obsesión por el rock: Roberto Di Luciano, sin libreto video
Tiempo streaming

El día que conoció la radio de casualidad, por qué elige no hablar de política y su obsesión por el rock: Roberto Di Luciano, sin libreto

Condenaron a un sanjuanino que usó el celular de su hermana para comprar pornografía infantil por Facebook
Judicial

Condenaron a un sanjuanino que usó el celular de su hermana para comprar pornografía infantil por Facebook