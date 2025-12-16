martes 16 de diciembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Negociación

Las propuestas que recibió Mauro Icardi y "el factor China Suárez" que puede definir su futuro

Mientras Icardi sigue brillando en el Galatasaray, dos clubes españoles le han presentado propuestas, aunque la decisión final estaría en manos de China Suárez.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

El porvenir de Mauro Icardi volvió a instalarse en el centro de la escena a partir de versiones que lo vinculan con un posible desembarco en el fútbol español y del peso que tendría la opinión de su pareja, la actriz China Suárez, en la decisión. De acuerdo a lo expresado por el periodista Roberto Antolín en el programa Mitre Live, dos clubes de España ya habrían dado los primeros pasos para conocer su situación.

Lee además
aparecio una nueva foto de juan darthes en brasil que genero sorpresa en las redes: se recibio
Nueva vida

Apareció una nueva foto de Juan Darthés en Brasil que generó sorpresa en las redes: "Se recibió"
una noche magica para disfrutar del infinito flaco spinetta
Gran propuesta

Una noche mágica para disfrutar del infinito Flaco Spinetta

Según la información difundida, tanto el Elche como el Real Oviedo realizaron sondeos para evaluar la chance de sumar al delantero argentino. En ese marco, Antolín sostuvo que emisarios del entorno del futbolista ya se encuentran en conversaciones en territorio español. El Elche pertenece al empresario argentino Christian Bragarnik, mientras que el Oviedo está bajo la órbita del Grupo Pachuca. Icardi, de 32 años, tiene contrato vigente con el Galatasaray hasta junio de 2026 y, por el momento, no existen avances concretos para una extensión del vínculo.

El periodista remarcó que la postura de la China Suárez sería determinante. “Ella quiere instalarse en España y no está dispuesta a mudarse nuevamente a países de cultura musulmana”, aseguró Antolín, quien agregó que tanto Elche como Oviedo aparecen como destinos posibles por su cercanía con Madrid y por el estilo de vida que ofrecen.

La situación contractual del rosarino también juega a favor de un eventual cambio de aire. Con poco más de un año por delante en su acuerdo con el club turco, Icardi podría comenzar a negociar con mayor libertad y aspirar a un contrato conveniente. En ese sentido, trascendió que hubo intereses desde Arabia Saudita y Qatar, aunque esas alternativas no serían consideradas por el entorno del futbolista.

Antolín también destacó que la actriz ya vivió en Madrid y mantiene vínculos personales allí, lo que facilitaría la adaptación. “Desde Elche u Oviedo se llega rápido, en auto o tren”, explicó.

Dentro del campo, Icardi continúa siendo una figura clave del Galatasaray. Con 64 goles y 22 asistencias, fue protagonista de la obtención de cinco títulos y el último fin de semana volvió a marcar en la goleada 4-1 por la Superliga turca. Ese tanto le permitió responder a cuestionamientos recientes, que derivaron en un fuerte descargo en redes sociales.

“Disfruten ahora, después me van a extrañar”, escribió el delantero en un mensaje dirigido a un sector de la prensa local. Allí desmintió versiones sobre una supuesta decisión del club de no renovarle el contrato y aclaró que nadie se comunicó ni con él ni con su representante. Además, remarcó que cualquier salida anticipada sería exclusivamente por una determinación personal.

Cabe recordar que Icardi regresó a la actividad este semestre tras superar una grave lesión en la rodilla derecha, que incluyó la rotura del ligamento cruzado anterior y el menisco. En ese proceso, alterna titularidades con ingresos desde el banco mientras recupera su mejor forma. Paralelamente, el Galatasaray analiza reforzar el ataque, lo que podría incrementar la competencia interna.

Uno de los nombres que circula es el del delantero mexicano, nacido en Argentina, Santiago Giménez, actualmente en el Milan. Ante estas versiones, el presidente del club, Dursun Özbek, salió a respaldar al rosarino. “Mauro es un jugador que me impresionó especialmente. Con Icardi y Osimhen tenemos una delantera realmente muy fuerte”, afirmó, intentando poner paños fríos a los rumores sobre el futuro del goleador.

Seguí leyendo

Le dieron el alta a Joaquín Levinton tras sufrir un infarto: el emotivo mensaje del cantante de Turf

Investigan la muerte del cineasta Rob Reiner y su esposa como un asesinato con cuchillo e interrogan a familiares

Uno por uno, todos los ganadores del Martín Fierro de Streaming 2025

Araceli González lloró al recordar su relación con Adrián Suar

Homero Pettinato y Sofi La Reini expusieron terribles chats íntimos cargados de violencia

Melodías maestras se apoderan del Lawn Tenis

La pregunta viral de Mirtha Legrand al sanjuanino Darío Barassi sobre su peso

Nicolás Behringer, ganador de La Voz Argentina, se enfrenta a una dura batalla de salud y vende su auto para someterse a dos cirugías

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
aparecio una nueva foto de juan darthes en brasil que genero sorpresa en las redes: se recibio
Nueva vida

Apareció una nueva foto de Juan Darthés en Brasil que generó sorpresa en las redes: "Se recibió"

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Trágico e impactante choque frontal entre dos motos en Chimbas: un fallecido
Lamentable

Trágico e impactante choque frontal entre dos motos en Chimbas: un fallecido

Tres apostadores sanjuaninos se quedaron con premios del Telekino y el Quini 6.
Juegos de azar

Dos sanjuaninos de un mismo departamento ganaron más de $8.000.000 cada uno en el Quini 6

Ojo estatales de San Juan: Orrego anunció un bono de fin de año y se analiza asueto para las Fiestas
Buena noticia

Ojo estatales de San Juan: Orrego anunció un bono de fin de año y se analiza asueto para las Fiestas

Qué triste: habló la familia del verdulero fallecido en Ruta 40, tras la teoría de la defensa del jubilado que provocó la tragedia
Repercusiones

"Qué triste": habló la familia del verdulero fallecido en Ruta 40, tras la teoría de la defensa del jubilado que provocó la tragedia

Conocé al expolicía acusado de asesinar a su primo hermano de un cuchillazo en Bella Vista
Exclusivo

Conocé al expolicía acusado de asesinar a su primo hermano de un cuchillazo en Bella Vista

Te Puede Interesar

San Juan fue una de las provincias que realizó aportes técnicos al proyecto de modificación de la Ley de Glaciares enviado por el presidente Javier Milei al Congreso.
El proyecto completo

Ley de glaciares: los dos puntos clave que importan a San Juan del proyecto que envió Milei al Congreso

Por Elizabeth Pérez
Confirmaron el bono de $120.000 también para contratados estatales sanjuaninos
Oficial

Confirmaron el bono de $120.000 también para contratados estatales sanjuaninos

Choque fatal en Chimbas: se investiga si los motociclistas habían estado corriendo picadas
Tremendo

Choque fatal en Chimbas: se investiga si los motociclistas habían estado corriendo picadas

Condenaron a un sanjuanino que usó el celular de su hermana para comprar pornografía infantil por Facebook
Judicial

Condenaron a un sanjuanino que usó el celular de su hermana para comprar pornografía infantil por Facebook

Los estatales sanjuaninos de parabienes.
Salarios

El Gobierno de San Juan destina $5.800 millones para el bono de $120.000