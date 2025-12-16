Las propuestas que recibió Mauro Icardi y "el factor China Suárez" que puede definir su futuro

El porvenir de Mauro Icardi volvió a instalarse en el centro de la escena a partir de versiones que lo vinculan con un posible desembarco en el fútbol español y del peso que tendría la opinión de su pareja, la actriz China Suárez, en la decisión . De acuerdo a lo expresado por el periodista Roberto Antolín en el programa Mitre Live, dos clubes de España ya habrían dado los primeros pasos para conocer su situación.

Según la información difundida, tanto el Elche como el Real Oviedo realizaron sondeos para evaluar la chance de sumar al delantero argentino. En ese marco, Antolín sostuvo que emisarios del entorno del futbolista ya se encuentran en conversaciones en territorio español. El Elche pertenece al empresario argentino Christian Bragarnik, mientras que el Oviedo está bajo la órbita del Grupo Pachuca. I cardi, de 32 años, tiene contrato vigente con el Galatasaray hasta junio de 2026 y, por el momento, no existen avances concretos para una extensión del vínculo.

El periodista remarcó que la postura de la China Suárez sería determinante. “Ella quiere instalarse en España y no está dispuesta a mudarse nuevamente a países de cultura musulmana”, aseguró Antolín, quien agregó que tanto Elche como Oviedo aparecen como destinos posibles por su cercanía con Madrid y por el estilo de vida que ofrecen.

La situación contractual del rosarino también juega a favor de un eventual cambio de aire. Con poco más de un año por delante en su acuerdo con el club turco, Icardi podría comenzar a negociar con mayor libertad y aspirar a un contrato conveniente. En ese sentido, trascendió que hubo intereses desde Arabia Saudita y Qatar, aunque esas alternativas no serían consideradas por el entorno del futbolista.

Antolín también destacó que la actriz ya vivió en Madrid y mantiene vínculos personales allí, lo que facilitaría la adaptación. “Desde Elche u Oviedo se llega rápido, en auto o tren”, explicó.

Dentro del campo, Icardi continúa siendo una figura clave del Galatasaray. Con 64 goles y 22 asistencias, fue protagonista de la obtención de cinco títulos y el último fin de semana volvió a marcar en la goleada 4-1 por la Superliga turca. Ese tanto le permitió responder a cuestionamientos recientes, que derivaron en un fuerte descargo en redes sociales.

“Disfruten ahora, después me van a extrañar”, escribió el delantero en un mensaje dirigido a un sector de la prensa local. Allí desmintió versiones sobre una supuesta decisión del club de no renovarle el contrato y aclaró que nadie se comunicó ni con él ni con su representante. Además, remarcó que cualquier salida anticipada sería exclusivamente por una determinación personal.

Cabe recordar que Icardi regresó a la actividad este semestre tras superar una grave lesión en la rodilla derecha, que incluyó la rotura del ligamento cruzado anterior y el menisco. En ese proceso, alterna titularidades con ingresos desde el banco mientras recupera su mejor forma. Paralelamente, el Galatasaray analiza reforzar el ataque, lo que podría incrementar la competencia interna.

Uno de los nombres que circula es el del delantero mexicano, nacido en Argentina, Santiago Giménez, actualmente en el Milan. Ante estas versiones, el presidente del club, Dursun Özbek, salió a respaldar al rosarino. “Mauro es un jugador que me impresionó especialmente. Con Icardi y Osimhen tenemos una delantera realmente muy fuerte”, afirmó, intentando poner paños fríos a los rumores sobre el futuro del goleador.