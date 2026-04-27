Martín Fierro de la Moda 2026: todos los ganadores y mirá quién se quedó con el Oro

La industria de la moda en Argentina tuvo su noche más importante con la cuarta edición de los Martín Fierro de la Moda 2026, una celebración que reconoce a las figuras más influyentes del diseño, el estilismo y el universo fashion del país. Con una alfombra roja colmada de celebridades y una ceremonia atravesada por el glamour, la atención de famosos, diseñadores y seguidores estuvo puesta en cada detalle.
El evento, conducido por Iván de Pineda y Valeria Mazza se realizó en Telefe y congregó a referentes clave del espectáculo y la moda en una velada que no solo premió trayectorias, sino que también dejó en claro las tendencias que marcarán el año. Organizada por APTRA, la gala reafirmó su lugar como uno de los encuentros más relevantes del calendario argentino.
La gran protagonista de la noche fue Juana Viale, quien se llevó primero el premio a Mejor Estilo en Conducción por Almorzando con Juana y luego se consagró con el Martín Fierro de Oro. “Nunca creí que me lo iba a llevar”, expresó con sorpresa al subir al escenario.
Todos los ganadores de los Martín Fierro de la Moda
Mejor estilo en conducción femenina en programa semanal
-Juana Viale (Almorzando con Juana)
Mejor estilo en conducción femenina en programa diario
-Vero Lozano (Cortá por Lozano)
Mejor estilo en conducción masculina
-Iván de Pineda (Pasapalabra)
Mejor estilo panelista femenina
-Sol Pérez (Gran Hermano)
Mejor estilo panelista masculino
-Lizardo Ponce (SQP)
Actriz con mejor estilo en ficción
-Julieta Zylberberg (Yiya)
Actor con mejor estilo en ficción
-Benjamín Vicuña (Corazón Delator)
Mejor estilo femenino en big show
-Sofía Gonet, “La Reini” (MasterChef Celebrity)
Mejor estilo masculino en big show
-Nico Occhiato (La Voz Argentina)
Mejor diseñador/a de moda femenina
-Evangelina Bomparola
Mejor diseñador de moda masculina
-Nicolás Zaffora
Mejor maquillador/a
-Gervasio Larrivey
Mejor peluquero
-Max Jara
Mejor estilista
-Mariana García Navarro – Nacho García Rocha (Los García)
Mejor influencer de moda
-Zaira Nara
Mejor estilo femenino en streaming
-Evelyn Botto (Olga)
Mejor estilo masculino en streaming
-Fer Dente (Olga)
Mejor estilo en redes
-Carolina Pampita Ardohain
Nuevo talento de la moda
-Valentina Schuchner
Talento argentino por el mundo
-Adrián Appiolaza
Ícono de la moda argentina
-Susana Giménez
Homenaje Martín Fierro de la Moda 2026
-Jessica Trosman
Premio Martín Fierro de la Moda de Oro 2026
-Juana Viale
FUENTE: Ciudad Magazine / Telefe