Martín Fierro de la Moda 2026: todos los ganadores y mirá quién se quedó con el Oro

Los ganadores del Martín Fierro a la Moda. Foto: Ciudad Magazine

La industria de la moda en Argentina tuvo su noche más importante con la cuarta edición de los Martín Fierro de la Moda 2026, una celebración que reconoce a las figuras más influyentes del diseño, el estilismo y el universo fashion del país. Con una alfombra roja colmada de celebridades y una ceremonia atravesada por el glamour, la atención de famosos, diseñadores y seguidores estuvo puesta en cada detalle.

image El evento, conducido por Iván de Pineda y Valeria Mazza se realizó en Telefe y congregó a referentes clave del espectáculo y la moda en una velada que no solo premió trayectorias, sino que también dejó en claro las tendencias que marcarán el año. Organizada por APTRA, la gala reafirmó su lugar como uno de los encuentros más relevantes del calendario argentino.

La gran protagonista de la noche fue Juana Viale, quien se llevó primero el premio a Mejor Estilo en Conducción por Almorzando con Juana y luego se consagró con el Martín Fierro de Oro. “Nunca creí que me lo iba a llevar”, expresó con sorpresa al subir al escenario. image Todos los ganadores de los Martín Fierro de la Moda Mejor estilo en conducción femenina en programa semanal -Juana Viale (Almorzando con Juana) Mejor estilo en conducción femenina en programa diario -Vero Lozano (Cortá por Lozano) image Mejor estilo en conducción masculina -Iván de Pineda (Pasapalabra) Mejor estilo panelista femenina -Sol Pérez (Gran Hermano) image Mejor estilo panelista masculino -Lizardo Ponce (SQP) Actriz con mejor estilo en ficción -Julieta Zylberberg (Yiya) Actor con mejor estilo en ficción -Benjamín Vicuña (Corazón Delator) image Mejor estilo femenino en big show -Sofía Gonet, “La Reini” (MasterChef Celebrity) image Mejor estilo masculino en big show -Nico Occhiato (La Voz Argentina) image Mejor diseñador/a de moda femenina -Evangelina Bomparola Mejor diseñador de moda masculina -Nicolás Zaffora Mejor maquillador/a -Gervasio Larrivey Mejor peluquero -Max Jara Mejor estilista -Mariana García Navarro – Nacho García Rocha (Los García) Mejor influencer de moda -Zaira Nara image Mejor estilo femenino en streaming -Evelyn Botto (Olga) Mejor estilo masculino en streaming -Fer Dente (Olga) image Mejor estilo en redes -Carolina Pampita Ardohain image Nuevo talento de la moda -Valentina Schuchner image Talento argentino por el mundo -Adrián Appiolaza image Ícono de la moda argentina -Susana Giménez image Homenaje Martín Fierro de la Moda 2026 -Jessica Trosman Premio Martín Fierro de la Moda de Oro 2026 -Juana Viale FUENTE: Ciudad Magazine / Telefe

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