miércoles 17 de diciembre 2025

Foto reveladora

Siguiendo los pasos de mamá: Indiana Cubero blanqueó su romance con un jugador de Vélez

La hija mayor de Poroto y Nicole Neumann confirmó el vínculo con el joven futbolista, quien se perfila como una de las grandes promesas del club

Por Redacción Tiempo de San Juan
Indiana Cubero blanqueó su noviazgo con un jugador de Vélez

Indiana Cubero blanqueó su noviazgo con un jugador de Vélez

Una vez más, la familia de Nicole Neumann y Fabián Cubero vuelve a estar en la agenda mediática, esta vez con una noticia que sacudió el mundo del espectáculo por su costado tierno y generacional. Indiana Cubero, la hija mayor de la expareja, dio un paso fundamental en su vida personal y eligió hacerlo público de la forma que define a su generación: a través de las redes sociales. Si bien la adolescente siempre mantuvo un perfil más reservado que el de sus mediáticos padres, sorprendió a sus seguidores al confirmar de manera oficial su relación sentimental.

La confirmación no fue a través de una entrevista ni de una salida pública, sino desde las historias de Instagram, el canal favorito de los más jóvenes para contar primicias. En la imagen compartida, Indiana apareció frente a la cámara de Thiago Silvero, con gestos de confianza y cariño, y un mensaje inconfundible: “El comienzo de algo muy lindo. Te amo mi compañera”, le dice el futbolista. Al compartir sus tiernas palabras, Indiana no solo presentó a su novio, sino que marcó el inicio de una nueva etapa: la de los romances adolescentes compartidos de frente al público, sin ocultamiento ni rodeos.

image

Más allá del gesto romántico, el foco también se puso en el presente y futuro del joven. Silvero no es solo el novio de la hija de Nicole y Cubero: es también una de las promesas más firmes de las inferiores de Vélez Sarsfield. Defensor con visión de juego y pasado en selecciones juveniles, Silvero viene siendo sondeado incluso por clubes internacionales. Dos semanas atrás, renovó su contrato con Vélez hasta 2028.

El club de Liniers une pasiones familiares. Poroto Cubero, el padre de la novia, es el jugador que más veces defendió la V azulada, sumando 633 partidos y obteniendo siete títulos. Además, conoció a la madre de sus hijas en el estadio, en una recordada sesión de fotos. La pasión se transmitió a sus hijos e Indiana en más de una oportunidad se dejó ver con la camiseta de El Fortín.

La historia de Indiana tiene además una curiosa sincronía con el momento que vive su hermana Allegra, quien hace apenas dos semanas también sorprendió a todos presentando a su novio en redes sociales. A pocas semanas de cumplir 15 años, celebración que ya genera expectativas y revuelo propio en el entorno mediático, la adolescente transmitió su felicidad mediante un video en TikTok, plataforma en la que reúne casi 200 mil seguidores y donde suele compartir bailes, salidas con amigas, escenas cotidianas y muchas apariciones junto a sus padres, hermanos Indiana, Sienna, Luca y Cruz . A pesar de los rumores de conflictos o distancias, el núcleo familiar permanece vigente y compartido en redes.

image

Este video fue diferente: con un look juvenil de jeans amplios y remera corta y mientras cantaba “Palgo” de De la Rose, Allegra se grabó en modo selfie. La escena sumó ternura y complicidad cuando un joven de su edad se acercó por detrás, la abrazó y la besó en la mejilla. Para despejar cualquier duda, Allegra etiquetó el video con dos hashtags, pero uno lo decía todo: “#novios”. La velocidad con que se viralizó fue proporcional a la naturalidad con que ambos mostraron su vínculo y a la reacción cariñosa de los usuarios.

Aunque la identidad de la flamante pareja aún no trascendió públicamente, Allegra dejó en claro con otra decisión que se trata de una relación formal: el adolescente fue invitado al entorno íntimo familiar y el fin de semana formó parte de un cumpleaños en el círculo de los Cubero y los Neumann. En una de las postales más tiernas de los últimos días, se lo vio junto a Allegra, acariciando a un perro y sonriendo. La postal fue compartida junto a Nicole, la tía Geraldine y los hermanos Sienna, Indiana y Cruz, así como más miembros de la familia, evidenciando que el joven cuenta con el visto bueno del círculo privado.

La alegría, el apoyo y la vida cotidiana de la familia Cubero-Neumann, una vez más, se muestran genuinas, cercanas y mucho más reales que cualquier rumor fugaz. Indiana y Allegra abrieron el corazón en redes, sumaron nuevos protagonistas al álbum familiar y, de paso, demostraron que la felicidad adolescente sigue marcando tendencia y dando esperanza. Una familia moderna, una dinámica flexible y un mensaje: siempre es buen momento para celebrar los primeros amores y el valor de compartir, juntos, todos los capítulos de la vida.

FUENTE: Infobae

Temas
