miércoles 17 de diciembre 2025

Grave denuncia por acoso laboral contra el esposo de Maru Botana: "La obligó a..."

Ángel de Brito dio a conocer que una exempleada acusó a Bernardo Solá por presunto acoso y hostigamiento en el ámbito laboral. Los detalles.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

Este martes por la noche, LAM abordó un conflicto judicial que salpica a Maru Botana y a su esposo, Bernardo Solá. Al presentar el tema, Ángel de Brito adelantó el eje de la denuncia y disparó: "Por su marido, con las empleadas de uno de los locales".

Según relató el conductor, el caso se remonta a un contacto previo con una exempleada: "Hace un tiempo nos escribió una chica que se sentía castigada por el marido de Maru Botana. Quería dar una nota, iba a dar la nota y casualmente llegaron a un arreglo judicial y la nota no se hizo".

Durante el programa, De Brito leyó fragmentos del expediente judicial y detalló el origen del reclamo: "Una exempleada de Maru Botana que trabajaba en su local de la calle Echeverría demandó a la pastelera y a su esposo por deudas salariales y particularmente contra Bernardo Solá, que es el esposo de Maru Botana, por acoso y hostigamiento laboral, todo en el Juzgado Nacional de Primera Instancia N° 47".

El conductor también dio a conocer parte del contenido de la denuncia, que describe situaciones de incomodidad en el ámbito laboral: "El señor Solá habitualmente observaba partes específicas del cuerpo de la actora, incluso del cuerpo de otras trabajadoras, lo que no solo la incomodaba, sino que la obligó a dejar de maquillarse, llegar al trabajo más desprolija".

Frente a este escenario, explicó que las partes avanzaron hacia una resolución legal: "Ante esta denuncia, los abogados decidieron formular un acuerdo transaccional. Se solicitó la homologación y dieron el pago a un monto embargado y después solicitaron el levantamiento del embargo". Y sintetizó: "Lo acusa de incomodarla".

Más adelante, De Brito compartió otro tramo del documento judicial: "La actora reajusta el monto de su demanda incluyendo intereses calculados hasta la fecha en la suma de 50 millones de pesos. Los demandados sin reconocer hechos ni derecho y el solo efecto conciliatorio prestan conformidad a lo manifestado por la actora en la cláusula anterior y se obligan a abonar dichos montos a la actora de la siguiente forma".

En medio del análisis, Denise Dumas intervino con una consulta directa: "¿Le tiene que pagar porque le debían el sueldo o porque ella se sentía incómoda?". A lo que el conductor respondió sin rodeos: "La demanda acá dice que es por acoso y hostigamiento laboral".

Por último, Ángel de Brito precisó cómo se estructuró el pago acordado: "El 9 de diciembre ya pagaron la suma de 22 millones de pesos y después va todo en cuotas de 11 mil dólares".

