sábado 13 de diciembre 2025

En las redes

Cumbre de famosos en San Juan, con un conductor top, una cantante y un DJ

La celebración de fin de año de una importante empresa con sede en la provincia reunió a figuras del espectáculo nacional, que no solo fueron protagonistas del evento sino que también compartieron su paso por San Juan en redes sociales.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

San Juan fue una de las paradas del mundo del espectáculo nacional. La excusa fue la fiesta de fin de año de un importante laboratorio con sede en la provincia, que este viernes reunió a referentes de la televisión y la música en un evento privado que rápidamente se trasladó a las redes sociales.

con una tonada, el emotivo video que recuerda al verdulero que murio tragicamente en pocito
Dolor

Con una tonada, el emotivo video que recuerda al verdulero que murió trágicamente en Pocito
la ampliacion del hospital rawson sigue a paso firme y otros nuevos hospitales van muy avanzados en san juan
Infraestructura sanitaria

La ampliación del Hospital Rawson sigue a paso firme y otros nuevos hospitales van muy avanzados en San Juan

La conducción de la celebración estuvo a cargo de Marley, quien llegó a la provincia para animar la noche y compartir el escenario con otros invitados. El conductor de Por el Mundo mostró parte del encuentro a través de sus historias, dejando ver el clima festivo y la puesta en escena del evento corporativo.

image

Entre los presentes también estuvo Martín Salwe, notero de Lape Club Social y panelista de Pasó en América, quien publicó imágenes vinculadas a la fiesta y a los momentos previos, sumándose al recorrido digital del evento. A ellos se agregó Melina Brizuela, actriz y cantante conocida por su paso como vocalista de Agapornis, que acompañó la celebración y replicó registros del encuentro en sus redes.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/tiempodesanjuan/status/2000013385363079285&partner=&hide_thread=false

El broche musical de la noche lo puso el DJ Fer Palacios, uno de los nombres más convocantes de la escena actual. Tras su presentación, el DJ decidió quedarse un tiempo más en la provincia y mostró una faceta más relajada de su visita: sol, pileta, mate y descanso, postales que compartió con sus seguidores y que reforzaron la visibilidad de San Juan más allá del evento puntual.

image
