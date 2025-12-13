Cumbre de famosos en San Juan, con un conductor top, una cantante y un DJ

San Juan fue una de las paradas del mundo del espectáculo nacional. La excusa fue la fiesta de fin de año de un importante laboratorio con sede en la provincia, que este viernes reunió a referentes de la televisión y la música en un evento privado que rápidamente se trasladó a las redes sociales.

La conducción de la celebración estuvo a cargo de Marley , quien llegó a la provincia para animar la noche y compartir el escenario con otros invitados. El conductor de Por el Mundo mostró parte del encuentro a través de sus historias, dejando ver el clima festivo y la puesta en escena del evento corporativo.

Entre los presentes también estuvo Martín Salwe, notero de Lape Club Social y panelista de Pasó en América, quien publicó imágenes vinculadas a la fiesta y a los momentos previos, sumándose al recorrido digital del evento. A ellos se agregó Melina Brizuela, actriz y cantante conocida por su paso como vocalista de Agapornis, que acompañó la celebración y replicó registros del encuentro en sus redes.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/tiempodesanjuan/status/2000013385363079285&partner=&hide_thread=false Fer Palacio, presente en San Juan pic.twitter.com/2slj2Yyghd — Tiempo de San Juan (@tiempodesanjuan) December 14, 2025

El broche musical de la noche lo puso el DJ Fer Palacios, uno de los nombres más convocantes de la escena actual. Tras su presentación, el DJ decidió quedarse un tiempo más en la provincia y mostró una faceta más relajada de su visita: sol, pileta, mate y descanso, postales que compartió con sus seguidores y que reforzaron la visibilidad de San Juan más allá del evento puntual.