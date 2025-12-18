El chef Christian Petersen, internado en terapia intensiva: qué le pasó

Christian Petersen, reconocido chef del canal Elgourmet y ex figura de El Trece, está internado en terapia intensiva, con un delicado estado de salud. Si bien la familia y la señal de TV no difundieron detalles de su situación, se sabe que fue trasladado al Hospital Dr. Ramón Carrillo de San Martín de los Andes tras sufrir una descompensación.

El cocinero de 56 años se encontraba en medio de una excursión de ascenso al volcán Lanín cuando sufrió una descompensación. De acuerdo con varios medios locales, el hecho habría ocurrido la semana pasada, pero recién ahora se dio a conocer la noticia a nivel nacional.

De acuerdo con el medio local El Cordillerano, a mitad de la excursión, el guía se dio cuenta de que Petersen no estaba en condiciones de seguir escalando, por lo que dio aviso al guardaparques, quien le consiguió al cocinero asistencia inmediata.

Ante una descompensación posterior, Christian fue sedado y trasladado al hospital más cercano, donde recibió atención médica. Al parecer, allí se le detectó una "fibrilación auricular", de acuerdo con el mismo medio web.

Por el momento no hay ningún parte médico oficial, y toda la información sobre su estado de salud actual se encuentra reservada.