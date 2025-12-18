jueves 18 de diciembre 2025

Llega la Feria Grinch a San Juan, de qué se trata y cómo participar

El Paseito Emprendedor y Amatista Feria se unen en una gran feria con fines solidarios. La entrada es libre y gratuita.

Por Redacción Tiempo de San Juan
El Paseito Emprendedor y Amatista Feria se unen para llevar adelante la Feria GRINCH, una Navidad distinta, una gran feria de emprendedores sanjuaninos. El evento se realizará los días 20 y 21 de diciembre, de 20 a 24, en el Complejo Deportivo El Palomar de la UNSJ, con entrada libre y gratuita.

Durante ambas jornadas, los asistentes podrán recorrer stands con los regalos para la Nochebuena, disfrutar de promociones accesibles, además habrá un gastronómico, parque infantil, música y sorteos.

En el marco de esta feria, que cuenta con el apoyo del Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte, los organizadores invitan los sanjuaninos a sumarse a una colecta solidaria. La iniciativa tiene como objetivo ayudar a los niños que asisten al comedor comunitario “De Todo Corazón”, a cargo de Sandra Quintero, quien diariamente prepara la merienda para más de 60 chicos del barrio y zonas cercanas.

El comedor funciona en el Barrio Raúl Gómez, y se sostiene gracias a donaciones. A esta causa se suma Juan Pablo Migani, quien junto a amigos colabora de manera personal reuniendo donaciones y dinero para la compra de alimentos destinados al comedor.

La propuesta solidaria busca que, entre todos, se pueda concretar una merienda navideña para los niños. Quienes deseen colaborar podrán hacerlo con pan dulce, budines, gaseosas, leche o a través del alias: detodocorazonsj.

