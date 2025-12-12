Música, ferias y todas las actividades para disfrutar el fin de semana en San Juan

Este fin de semana se presenta en San Juan con diversas actividades culturales para disfrutar en los distintos complejos de la provincia. Para que los sanjuaninos puedan elegir y organizarse, el Ministerio de Turismo dio a conocer la agenda a tener en cuenta.

Rinconcitos Sanjuaninos Video: la feria que dejó de ser nómade y tiene un espacio ganado en Avenida Libertador

El Teatro del Bicentenario presenta, en la Sala Auditorium, el nuevo álbum “Inmarcesible” de Martina Flores. La presentación será el domingo 14 de diciembre a las 21:00. Las entradas se encuentran a la venta en Boletería del Teatro. Inmarcesible es una obra que narra el viaje interior de una mujer que, en busca de silencio y sentido, se adentra en el desierto para reencontrarse con su pulso creativo. Inspirado en la leyenda de la Difunta Correa, el proyecto retoma símbolos de fe, resistencia y trascendencia para construir una metáfora contemporánea sobre la identidad y la fuerza.

image

El sábado 13 de diciembre a las 21:00, en la Sala Auditórium, Carmen Aciar presenta su nuevo disco en el TB en un viaje musical imperdible. En el marco de su gira nacional 2025, Carmen regresa a San Juan, su provincia natal, para presentar un concierto íntimo y sensible, donde compartirá nuevas historias entre canciones y el folclore argentino. La acompañará el guitarrista sanjuanino Cristian Ramos, junto a invitadas especiales.

Niño Salvaje Producciones invita al cierre de ciclo de Sesiones Errantes con “Fiesta Salvaje”, se presenta este próximo 12 de diciembre a las 20:00 en Chalet Cantoni Casa Cultural. La entrada es libre y gratuita.

En el Chalet Cantoni se llevará adelante también el Intruses Live: Despedida 2025. El sábado 13 de diciembre a las 19:00 se realiza este evento que promete una grilla alucinante con presentaciones en vivo de Gringos Turistas y Mundo Binario, la musicalización de DJ Palomassss, además de una feria de emprendedores independientes, juegos de metegol y arcades, y múltiples sorpresas. Con esta propuesta se celebra un año de encuentros y cultura compartida, agradeciendo a la comunidad por acompañar cada iniciativa. Las entradas con descuento ya están disponibles en https://avantti.io/events/intruses-en-el-chalet

En el Auditorio Juan Victoria se lleva adelante la Feria Raíces el sábado 13 de diciembre y el domingo 14 la Feria El Paseíto. Las dos son con entrada libre y gratuita.