viernes 12 de diciembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Agenda

Música, ferias y todas las actividades para disfrutar el fin de semana en San Juan

Desde este 12 y hasta el 14 de diciembre los sanjuaninos podrán acercarse a los espacios culturales para participar de las actividades de cada uno.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Música y feria, entre las actividades del fin de semana en San Juan.

Música y feria, entre las actividades del fin de semana en San Juan.

Este fin de semana se presenta en San Juan con diversas actividades culturales para disfrutar en los distintos complejos de la provincia. Para que los sanjuaninos puedan elegir y organizarse, el Ministerio de Turismo dio a conocer la agenda a tener en cuenta.

Lee además
video: la feria que dejo de ser nomade y tiene un espacio ganado en avenida libertador video
Rinconcitos Sanjuaninos

Video: la feria que dejó de ser nómade y tiene un espacio ganado en Avenida Libertador
La feria Navidad Emprendedora cambia de fecha por el alerta de tormentas.
Para tener en cuenta

Por el alerta de tormentas, reprogramaron la feria "Navidad Emprendedora"

El Teatro del Bicentenario presenta, en la Sala Auditorium, el nuevo álbum “Inmarcesible” de Martina Flores. La presentación será el domingo 14 de diciembre a las 21:00. Las entradas se encuentran a la venta en Boletería del Teatro. Inmarcesible es una obra que narra el viaje interior de una mujer que, en busca de silencio y sentido, se adentra en el desierto para reencontrarse con su pulso creativo. Inspirado en la leyenda de la Difunta Correa, el proyecto retoma símbolos de fe, resistencia y trascendencia para construir una metáfora contemporánea sobre la identidad y la fuerza.

image

El sábado 13 de diciembre a las 21:00, en la Sala Auditórium, Carmen Aciar presenta su nuevo disco en el TB en un viaje musical imperdible. En el marco de su gira nacional 2025, Carmen regresa a San Juan, su provincia natal, para presentar un concierto íntimo y sensible, donde compartirá nuevas historias entre canciones y el folclore argentino. La acompañará el guitarrista sanjuanino Cristian Ramos, junto a invitadas especiales.

Niño Salvaje Producciones invita al cierre de ciclo de Sesiones Errantes con “Fiesta Salvaje”, se presenta este próximo 12 de diciembre a las 20:00 en Chalet Cantoni Casa Cultural. La entrada es libre y gratuita.

En el Chalet Cantoni se llevará adelante también el Intruses Live: Despedida 2025. El sábado 13 de diciembre a las 19:00 se realiza este evento que promete una grilla alucinante con presentaciones en vivo de Gringos Turistas y Mundo Binario, la musicalización de DJ Palomassss, además de una feria de emprendedores independientes, juegos de metegol y arcades, y múltiples sorpresas. Con esta propuesta se celebra un año de encuentros y cultura compartida, agradeciendo a la comunidad por acompañar cada iniciativa. Las entradas con descuento ya están disponibles en https://avantti.io/events/intruses-en-el-chalet

En el Auditorio Juan Victoria se lleva adelante la Feria Raíces el sábado 13 de diciembre y el domingo 14 la Feria El Paseíto. Las dos son con entrada libre y gratuita.

Temas
Seguí leyendo

Comienza la Fiesta Nacional de Santa Lucía, conocé a cada una de las candidatas a representar al departamento

El personal trainer sanjuanino que revolucionó TikTok con desafíos callejeros y premios: la historia de "El Couch Viral"

Tormentas de madrugada en San Juan, viernes despejado y caluroso

Expo Policial 2025: un encuentro para descubrir la vocación y el trabajo de la fuerza sanjuanina

Pese a la sequía de las lagunas, el Parque Sarmiento de Zonda se convirtió en un aula a cielo abierto y suma propuestas para el verano

Video: en San Juan, se subió a un tobogán y terminó llevándose una sorpresa poco agradable

Asombro por los gigantes que circularon por las rutas de San Juan: los impresionantes videos

Piden ayuda para una estudiante sanjuanina que está grave

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Arranca la Fiesta Nacional de Santa Lucía, quiénes son las candidatas y todos los detales de la celebración.
Este finde

Comienza la Fiesta Nacional de Santa Lucía, conocé a cada una de las candidatas a representar al departamento

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Atrapan a la joven que le dio puntazos por la espalda a otra en Rawson: llevaba más de 20 días prófuga
Barrio La Estación

Atrapan a la joven que le dio puntazos por la espalda a otra en Rawson: llevaba más de 20 días prófuga

Quién es el empleado infiel que cayó por sacar dinero de una caja fuerte y su particular historia verdinegra
Perfil

Quién es el empleado infiel que cayó por sacar dinero de una caja fuerte y su particular historia "verdinegra"

La joven ahora detenido por el sangriento ataque del 17 de noviembre pasado.
Pelea de mujeres

Imputaron de tentativa de homicidio a la chica que hirió de 10 cuchillazos a otra del B° La Estación y continuará presa

Imagen ilustrativa
Abuso contra menores

Juzgan a un viejo estilista de Rawson por las presuntas violaciones contra un niño que iba a adoptar

Federico Sturzenegger, la mano más dura de la reforma laboral
Debate

Reforma Laboral: Cómo funcionará el fondo de despidos que reemplazaría a las indemnizaciones

Te Puede Interesar

Fuerte choque y vuelco en una esquina con semáforo de la Ruta 40
Pocito

Fuerte choque y vuelco en una esquina con semáforo de la Ruta 40

Por Redacción Tiempo de San Juan
Taxis y remises se unificarán en San Juan.
Taxis, remises, apps y micros

San Juan y 120 días clave para la modernización del transporte: todos los cambios que se vienen

Una joven de Pocito dijo ser abogada y también se hizo pasar por un juez usando el nombre de un conocido letrado
Insólito

Una joven de Pocito dijo ser abogada y también se hizo pasar por un juez usando el nombre de un conocido letrado

Cada vez más sanjuaninos compran departamentos en La Serena: los precios arrancan de los 98.000 dólares y la estrella son las propiedades frente al mar
Tiempo en Chile

Cada vez más sanjuaninos compran departamentos en La Serena: los precios arrancan de los 98.000 dólares y la estrella son las propiedades frente al mar

Arranca la Fiesta Nacional de Santa Lucía, quiénes son las candidatas y todos los detales de la celebración.
Este finde

Comienza la Fiesta Nacional de Santa Lucía, conocé a cada una de las candidatas a representar al departamento