jueves 18 de diciembre 2025

Elegir qué estudiar: la UNSJ abre las inscripciones a los talleres gratuitos para que alumnos hallen su vocación

Durante todo diciembre se reciben inscripciones para los Talleres de Orientación y Reorientación Vocacional. Las actividades comenzarán en febrero de 2026.

Por Redacción Tiempo de San Juan
La UNSJ abrió las inscripciones para sus Talleres de Orientación y Reorientación Vocacional, una propuesta gratuita destinada a estudiantes del último año del nivel secundario y a ingresantes universitarios.

La UNSJ abrió las inscripciones para sus Talleres de Orientación y Reorientación Vocacional, una propuesta gratuita destinada a estudiantes del último año del nivel secundario y a ingresantes universitarios.

La Universidad Nacional de San Juan (UNSJ) abrió las inscripciones para sus Talleres de Orientación y Reorientación Vocacional, una propuesta gratuita destinada a estudiantes del último año del nivel secundario y a ingresantes universitarios que aún no están seguros de su elección de carrera.

La Dirección de Psicología y Psicopedagogía, dependiente de la Secretaría Académica de la UNSJ, informó que durante todo el mes de diciembre se recibirán inscripciones para participar de los Talleres de Orientación Vocacional y de Reorientación Vocacional, que comenzarán a dictarse en febrero de 2026.

Los Talleres de Orientación Vocacional están dirigidos a estudiantes que cursan el último año del nivel secundario en cualquier institución educativa de la provincia de San Juan. En tanto, los Talleres de Reorientación Vocacional están pensados para ingresantes universitarios que no se sienten conformes o seguros con la carrera elegida.

Ambas propuestas consisten en un proceso de acompañamiento que busca ayudar a los y las estudiantes a reflexionar sobre sus intereses, aptitudes y habilidades, promoviendo el autoconocimiento y brindando herramientas para una elección vocacional consciente. A través de instancias de exploración, información, investigación, planificación y reflexión, los talleres apuntan a facilitar la toma de decisiones sobre el futuro académico y profesional.

Los trayectos son totalmente gratuitos y la inscripción se realiza de manera presencial, con el objetivo de que los y las postulantes puedan elegir el horario de cursado que mejor se adapte a su disponibilidad.

Las personas interesadas deben concurrir a la Dirección de Psicología y Psicopedagogía, ubicada en Avenida Libertador General San Martín 1109 (Oeste), Facultad de Ingeniería, de lunes a viernes en los horarios de 9 a 12 y de 17 a 19 horas.

