Liga Universitaria: la A y la B conocerán a sus campeones sobre el césped del Estadio Bicentenario

La Liga Universitaria llegará este sábado 20 de diciembre a su final con la disputa de las finales de la A y la B. Los encuentros se disputarán sobre el césped del Estadio San Juan del Bicentenario, el gran templo del fútbol apostado en Ruta 40, entre Calle 6 y 7 en Pocito.

La primera gran emoción de la tarde se dará a partir de las 16:00 y tendrá como protagonista a Nottingham Miedo y Mavericks, los dos conjuntos que a lo largo de toda la temporada se han mostrado más enérgicos de cara a la obtención del título.

Ambos ya lograron el ascenso para estar en la máxima categoría en el curso 2026, pero quedarse con el título le dará al año el mejor cierre que se puede esperar.

Hay que recordar que Nottingham tuvo que sudar la gota gorda para sacar el pasaje para la final. Empató 1-1 contra La Máquina y estuvo más acertado en la definición por penales, donde se impuso por 2-1. Mientras que Mavericks derrotó a Antorcha por un ajustadísimo 1-0.

En la máxima categoría los animadores de la final serán San Birrence y Otro Equipo. Este choque se disputará a partir de las 18.00 en el mismo estadio pocitano.

Otro Equipo se aseguró su lugar en la final tras haber terminado primero de la fase regular. Por su parte, San Birrence, que es el vigente campeón, se metió en la lucha por el título tras ganarle a Constructores por 1 a 0.

Ascendidos, descalificados y promociones

En la categoría de bronce los equipos que terminaron con las sonrisas más grandes fueron Newcauce y Agrimensura. Ambos jugaron una de las semifinales, pero tras producirse la descalificación de Mesa Chica y Tablada, los protagonistas de la otra semifinal por haber provocado un episodio de violencia, consiguieron el pasaporte para la B. Newcauce fue proclamo automáticamente campeón.

Por otro parte, este jueves se disputarán los dos encuentros pertenecientes a las promociones. El que da un lugar en la B lo disputarán Timba e Inter (21:00), mientras que el que permite jugar en la A lo celebrarán Almendro y Antorcha (22:30). Ambos choques tendrán lugar en la cancha de fútbol del Complejo Deportivo El Palomar.