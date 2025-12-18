jueves 18 de diciembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Mercado de pases

Boca, a la carga por un ex San Martín: quién es

Con la Copa Libertadores como objetivo central, el Xeneize acelera en el mercado de pases y apunta a reforzar la defensa con un referente del fútbol argentino, cuyo futuro quedó envuelto en incertidumbre por la crisis institucional de su club actual.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Un ex San Martín, el jugador que quiere Boca. Foto: San Martín.

Un ex San Martín, el jugador que quiere Boca. Foto: San Martín.

Boca Juniors puso primera en el mercado de pases y dejó en claro que no piensa guardarse nada. Con la Copa Libertadores nuevamente en el horizonte tras dos años de ausencia, Juan Román Riquelme comenzó a mover fichas con la idea de armar un plantel competitivo y con recambio, apuntando especialmente a reforzar la defensa. Se trata de Gastón “Tonga” Hernández, actual capitán de San Lorenzo de Almagro y con pasado por San Martín, donde dejó una buena imagen entre 2020 y 2021.

Lee además
una pieza de la columna vertebral dejo san martin y ya firmo para otro equipo del ascenso
¿Quién es?

Una pieza de la columna vertebral dejó San Martín y ya firmó para otro equipo del ascenso
en tucuman confirman que un ex soldado de ariel martos podria sumarse a san martin: de quien se trata
¿Llega otro?

En Tucumán confirman que un ex soldado de Ariel Martos podría sumarse a San Martín: de quién se trata

El defensor, de 27 años y nacido en San Rafael, Mendoza, viene de completar una temporada destacada en el Ciclón, siendo una de las piezas más sólidas dentro de un año marcado por conflictos institucionales. De hecho, San Lorenzo atraviesa por estas horas una situación de acefalía dirigencial, un contexto que abre interrogantes sobre el futuro de varios futbolistas, incluido Hernández, pese a tener contrato vigente hasta diciembre de 2027.

No es la primera vez que Boca se interesa por el zaguero. Su nombre ya había estado en el radar del Consejo de Fútbol en junio pasado y también fue pedido expresamente por Miguel Ángel Russo, quien lo conoce bien de su etapa como entrenador en San Lorenzo. Aquella vez no se pudo avanzar, pero el escenario actual es diferente, sobre todo por la incertidumbre que rodea al club de Boedo.

image
Gast&oacute;n Hern&aacute;ndez en San Mart&iacute;n.

Gastón Hernández en San Martín.

En el Xeneize buscan sumar al menos un central más pensando en la Copa Libertadores. Si bien la dupla conformada por Lautaro Di Lollo y Ayrton Costa aparece como afianzada, hay situaciones que generan dudas a futuro: la posible salida de Marcos Rojo y la chance de que Costa no pueda disputar el Mundial de Clubes por cuestiones judiciales vinculadas a la visa. Además, en el plantel también figuran Nicolás Figal y Marco Pellegrino, aunque Boca no descarta reforzar aún más ese sector.

Por ahora, las gestiones formales no comenzaron. La falta de conducción en San Lorenzo impide cualquier negociación directa, y recién a partir de la designación de una Comisión Directiva Transitoria, prevista para los próximos días, el panorama podría aclararse. En Boedo, aun en medio de la crisis, la intención sería retener a Hernández para disputar la Copa Sudamericana.

Mientras tanto, el propio jugador analiza los distintos escenarios: continuar como referente en San Lorenzo, evaluar una posible salida al exterior o dar el salto a Boca para pelear un lugar en un equipo que volverá a competir en el máximo certamen continental. En La Ribera, en tanto, lo ven con condiciones para desempeñarse como primer marcador central, rol que podría potenciar aún más su perfil.

Temas
Seguí leyendo

'Tanque' y goleadora: quién es la 9 de San Martín que fue figura y levantó la corona de oro para el Pueblo Viejo

Baja sensible en la defensa: Lecanda se despidió de San Martín

Quién es el empleado infiel que cayó por sacar dinero de una caja fuerte y su particular historia "verdinegra"

Quién es el 'europeo' que bajó 22 kilos y será rival de San Martín en el ascenso

San Martín tiene rival en Copa Argentina: el antecedente polémico de su rival y el viejo conocido que lo dirige

Sortearon la Copa Argentina 2026: contra quiénes jugarán San Martín, Boca Juniors y River Plate

Liga Universitaria: la A y la B conocerán a sus campeones sobre el césped del Estadio Bicentenario

Fausto Vera se fue de Atlético Mineiro y se convirtió en refuerzo de River

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
un ano, dos camisetas y la misma gloria: juan colarte y la hazana de ser campeon con ellas y ellos video
"Es algo soñado"

Un año, dos camisetas y la misma gloria: Juan Colarte y la hazaña de ser campeón con ellas y ellos

Por Carla Acosta

Las Más Leídas

Fotos prohibidas y $1.300.000: qué hay detrás de la condena por chantaje de la chica trans con un menor sanjuanino
Judiciales

Fotos prohibidas y $1.300.000: qué hay detrás de la condena por chantaje de la chica trans con un menor sanjuanino

El ahora detenido durante la audiencia de este martes.
Delitos sexuales

Una joven sanjuanina denunció que un conocido la violó mientras dormía tras una borrachera

El Centro Cívico. 
Atención

Confirmado: asueto para los estatales de San Juan para las Fiestas

Encontraron a la joven de Ullum que desapareció tras juntarse con su novio: ¿dónde estaba?
Investigación

Encontraron a la joven de Ullum que desapareció tras juntarse con su novio: ¿dónde estaba?

El auto quedó destruido como consecuencia de las llamas. Fotos gentileza de Antonio Canales.
Caos en Rawson

Un remis se prendió fuego y causó revuelo en una zona comercial de Villa Krause

Te Puede Interesar

La marcha contra la reforma laboral se hace sentir en San Juan
Fotos

La marcha contra la reforma laboral se hace sentir en San Juan

Por Redacción Tiempo de San Juan
Orrego llevó al Senado la postura sanjuanina y reclamó reglas claras para proteger los glaciares sin frenar la minería
Debate

Orrego llevó al Senado la postura sanjuanina y reclamó reglas claras para proteger los glaciares sin frenar la minería

Castigan a la sanjuanina acusada de crear cuentas mulas para estafas virtuales
Zafó de la prisión

Castigan a la sanjuanina acusada de crear "cuentas mulas" para estafas virtuales

El nuevo régimen fiscal RIMI que viene con la reforma laboral que impulsa la Nación busca acelerar inversiones productivas y mejorar el flujo financiero de las pymes, con impacto directo en economías regionales como San Juan.
Qué es el RIMI

El capítulo poco visible de la reforma laboral de Milei: los incentivos fiscales para pymes y el impacto en San Juan

El Estadio Bicentenario será anfitrión de las finales de la Liga Universitaria.
Temporada 2025

Liga Universitaria: la A y la B conocerán a sus campeones sobre el césped del Estadio Bicentenario