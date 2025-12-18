Boca, a la carga por un ex San Martín: quién es

Boca Juniors puso primera en el mercado de pases y dejó en claro que no piensa guardarse nada. Con la Copa Libertadores nuevamente en el horizonte tras dos años de ausencia, Juan Román Riquelme comenzó a mover fichas con la idea de armar un plantel competitivo y con recambio, apuntando especialmente a reforzar la defensa. Se trata de Gastón “Tonga” Hernández , actual capitán de San Lorenzo de Almagro y con pasado por San Martín , donde dejó una buena imagen entre 2020 y 2021.

El defensor, de 27 años y nacido en San Rafael, Mendoza, viene de completar una temporada destacada en el Ciclón, siendo una de las piezas más sólidas dentro de un año marcado por conflictos institucionales. De hecho, San Lorenzo atraviesa por estas horas una situación de acefalía dirigencial, un contexto que abre interrogantes sobre el futuro de varios futbolistas, incluido Hernández, pese a tener contrato vigente hasta diciembre de 2027.

No es la primera vez que Boca se interesa por el zaguero. Su nombre ya había estado en el radar del Consejo de Fútbol en junio pasado y también fue pedido expresamente por Miguel Ángel Russo, quien lo conoce bien de su etapa como entrenador en San Lorenzo. Aquella vez no se pudo avanzar, pero el escenario actual es diferente, sobre todo por la incertidumbre que rodea al club de Boedo.

image Gastón Hernández en San Martín.

En el Xeneize buscan sumar al menos un central más pensando en la Copa Libertadores. Si bien la dupla conformada por Lautaro Di Lollo y Ayrton Costa aparece como afianzada, hay situaciones que generan dudas a futuro: la posible salida de Marcos Rojo y la chance de que Costa no pueda disputar el Mundial de Clubes por cuestiones judiciales vinculadas a la visa. Además, en el plantel también figuran Nicolás Figal y Marco Pellegrino, aunque Boca no descarta reforzar aún más ese sector.

Por ahora, las gestiones formales no comenzaron. La falta de conducción en San Lorenzo impide cualquier negociación directa, y recién a partir de la designación de una Comisión Directiva Transitoria, prevista para los próximos días, el panorama podría aclararse. En Boedo, aun en medio de la crisis, la intención sería retener a Hernández para disputar la Copa Sudamericana.

Mientras tanto, el propio jugador analiza los distintos escenarios: continuar como referente en San Lorenzo, evaluar una posible salida al exterior o dar el salto a Boca para pelear un lugar en un equipo que volverá a competir en el máximo certamen continental. En La Ribera, en tanto, lo ven con condiciones para desempeñarse como primer marcador central, rol que podría potenciar aún más su perfil.