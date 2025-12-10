San Martín tiene rival en Copa Argentina: el antecedente polémico de su rival y el viejo conocido que lo dirige

Después de un año atípico, San Martín perdió la categoría tras la derrota frente a Aldosivi en el Minella. Con los ojos puestos en la próxima pretemporada y la cartilla de refuerzos, este miércoles se conoció el rival que tendrá en Copa Argentina por los 32avos de final. Una radiografía del Aurinegro, el equipo de la polémica, que tuvo a un héroe verdinegro del ascenso y sumó a un viejo conocido como capitán del barco.

Deportivo Madryn será el rival de San Martín en los 32avos de final del campeonato federal. Lo cierto es que el antecedente reciente que lo persigue al equipo chubutense no es bueno y lo envuelve en algunas polémicas del Reducido por el ascenso.

Primero que nada, Madryn llegó a la final del Reducido de la Primera Nacional contra Estudiantes de Río Cuarto, el duelo que se disputó el 30 de noviembre de 2025. En la ida perdió 2-0, lo que lo obligó a ganar en la revancha en su cancha, el Estadio Abel Sastre, para soñar con el ascenso. En ese partido, el Aurinegro se puso en ventaja con un golazo de Luis Silba, pero terminó igualando 1-1 tras un gol de Agustín Morales (Estudiantes). Sin embargo, la igualdad no alcanzó: Estudiantes subió por un global de 3-1.

El final del partido derivó en un caos total: hinchas locales de Madryn invadieron el campo de juego, arrojaron proyectiles y se produjo lanzamiento de objetos desde la tribuna. Ante ese contexto, el árbitro Facundo Tello decidió suspender el encuentro antes del pitazo final. Los jugadores de Estudiantes escaparon hacia la boca del túnel para resguardarse, no hubo festejo ni premiación con público, y la final quedó sellada de forma abrupta.

Tras estos incidentes entre Deportivo Madryn y Estudiantes de Río Cuarto, la AFA inició investigaciones para identificar a los responsables de la invasión de cancha, lanzamiento de proyectiles y agresiones a la policía. Se ordenaron siete allanamientos y se revisaron registros de seguridad. A partir del análisis de videos, transmisiones oficiales, publicaciones en redes sociales y testimonios de los efectivos presentes en el operativo, la Fiscalía logró identificar a parte de los participantes de los disturbios.

Los incidentes se desencadenaron cuando un grupo de simpatizantes rompió el alambrado perimetral e intentó ingresar al campo de juego

— Fiscalía Madryn (@FiscaliaMadryn) December 9, 2025

De regreso a lo deportivo y pasando en limpio, San Martín será rival de este Deportivo Madyn que estuvo en las puertas del ascenso y que deberá recuperarse del cachetazo. La CD desvinculó a Leandro Gracián tras no haber podido sacar boleto a Primera y ante este panorama, salieron en búsqueda de un reemplazante: contrataron a Cristian Díaz, un ex jugador y a quién conocen bastante bien en el Pueblo Viejo. Es que el entrenador, sin pelos en la lengua y de meter mucho picante, fue uno de los futbolistas que estuvo en el equipo de Antonio "Turco" Mohamed en el 2007, cuando el Verdinegro se midió frente a Huracán por la final del ascenso.

Cristian Díaz

En 2007, San Martín y Huracán se enfrentaron en la final del Torneo de Ascenso del Nacional B, con el objetivo de lograr el pase a la Primera División. La serie se definió con gran intensidad: el partido de ida en Parque Patricios terminó favorable a Huracán, pero en la vuelta, disputada en el Estadio Ingeniero Hilario Sánchez, el equipo verdinegro se impuso impuso 3-1, desatando la euforia de sus hinchas. La victoria significó el ascenso histórico de San Martín a la máxima categoría del fútbol argentino, marcando un hito para la institución y la provincia.

El arbitraje del 'Sargento' Giménez quedó en el ojo de la tormenta por los ocho minutos que adicionó por el tiempo que se perdió durante el juego. Hubo expulsiones, los hinchas de Globo que se treparon al alambrado y la salida escandalosa de Mohamed, que gesticuló frente a los hinchas cuando se retiraba de la cancha. También, los jugadores de Huracán declararon en contra de San Juan y se refirieron al Hilario como una 'cancha fea', por el estado del campo de ese entonces.