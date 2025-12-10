Video: la alegría y el festejo eufórico del rival de Boca al enterarse que se cruzarán en Copa Argentina

La noticia llegó como un verdadero regalo para los futbolistas de Gimnasia y Esgrima de Chivilcoy. Este miércoles, al enterarse de que enfrentarán a Boca en la primera instancia de la Copa Argentina, el plantel no pudo contener la emoción y celebró con abrazo y gritos desde la sede que estaban siguiendo la transmisión.

Más allá de la alegría por la posibilidad de medirse con los mejores, el plantel ya se mentalizó para poner el foco en la preparación para el histórico duelo.

Para los hinchas, la noticia también generó un estallido de orgullo y expectativas. En las redes sociales, la ciudad se llenó de mensajes de aliento y memes que reflejan la ilusión de este equipo que milita en el Federal A.

“Hace un año que estamos en Federal A, ascendimos recién este año. Se dio todo muy rápido en el club y jugar con Boca... Creo que mejor que esto es imposible. Hay que disfrutar este momento”, dijo Juan Ignacio Rimola, el presidente del club de Chivilcoy.

