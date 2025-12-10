miércoles 10 de diciembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Histórico

Video: la alegría y el festejo eufórico del rival de Boca al enterarse que se cruzarán en Copa Argentina

El plantel del Lobo de Chivilcoy estalló de alegría al conocer cuál será su rival en los 32avos de final del certamen federal.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Sin título
Boca

La noticia llegó como un verdadero regalo para los futbolistas de Gimnasia y Esgrima de Chivilcoy. Este miércoles, al enterarse de que enfrentarán a Boca en la primera instancia de la Copa Argentina, el plantel no pudo contener la emoción y celebró con abrazo y gritos desde la sede que estaban siguiendo la transmisión.

Lee además
¿quien toma las decisiones en union de villa krause? el misterio de la conduccion y los nombres que se escuchan
Movimiento dirigencial

¿Quién toma las decisiones en Unión de Villa Krause? El misterio de la conducción y los nombres que se escuchan
las zonas de la liga profesional y en que cancha se jugara el primer superclasico del ano
Sin San Martín

Las zonas de la Liga Profesional y en qué cancha se jugará el primer Superclásico del año

Más allá de la alegría por la posibilidad de medirse con los mejores, el plantel ya se mentalizó para poner el foco en la preparación para el histórico duelo.

Para los hinchas, la noticia también generó un estallido de orgullo y expectativas. En las redes sociales, la ciudad se llenó de mensajes de aliento y memes que reflejan la ilusión de este equipo que milita en el Federal A.

“Hace un año que estamos en Federal A, ascendimos recién este año. Se dio todo muy rápido en el club y jugar con Boca... Creo que mejor que esto es imposible. Hay que disfrutar este momento”, dijo Juan Ignacio Rimola, el presidente del club de Chivilcoy.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/tiempodesanjuan/status/1998903320245629000&partner=&hide_thread=false

Así quedaron todos los cruces de la Copa Argentina

  • Boca vs. Gimnasia de Chivilcoy
  • River vs. Ciudad Bolívar
  • Racing vs. San Martín de Formosa
  • San Lorenzo vs. Deportivo Rincón (Neuquén)
  • Independiente vs. Atenas de Río Cuarto
  • Huracán vs. Olimpo de Bahía Blanca
  • Estudiantes (LP) vs. Ituzaingó
  • Gimnasia (LP) vs. Deportivo Camioneros
  • Talleres de Córdoba vs. Argentino de Merlo
  • Belgrano de Córdoba vs. Atlético de Rafaela
  • Rosario Central vs. Sportivo Belgrano (Córdoba)
  • Newell´s vs. Acassuso
  • Lanús vs. Sarmiento La Banda (Santiago del Estero)
  • Banfield vs. Real Pilar
  • Vélez vs. Deportivo Armenio
  • Argentinos Juniors vs. Midland
  • Platense vs. Argentino de Monte Maíz
  • Deportivo Riestra vs. Deportivo Maipú
  • Estudiantes (RC) vs. San Martín (Tucumán)
  • Godoy Cruz vs. Deportivo Morón
  • Defensa y Justicia vs. Chaco For Ever
  • Central Córdoba (SdE) vs. Gimnasia de Jujuy
  • Gimnasia de Mendoza vs. Gimnasia y Tiro de Salta
  • Sarmiento de Junín vs. Tristán Suárez
  • Aldosivi vs. San Miguel
  • Independiente Rivadavia vs. Estudiantes (BA)
  • Tigre vs. Claypole
  • Atlético Tucumán vs. Sportivo Barracas
  • Unión vs. Agropecuario
  • San Martín (SJ) vs. Deportivo Madryn
  • Instituto de Córdoba vs. Atlanta
  • Barracas Central vs. Temperley
Seguí leyendo

San Martín tiene rival en Copa Argentina: el antecedente polémico de su rival y el viejo conocido que lo dirige

Paredes le pidió disculpas a los hinchas de Boca por reaccionar mal en el cambio de Zeballos

Sanjuaninos brillaron en el Ultra Trail Merlo

Vuelta a San Juan 2026: 9 días de competencia, etapas más largas y exigentes, y aspiran llegar a los 180 ciclistas inscriptos

Sortearon la Copa Argentina 2026: contra quiénes jugarán San Martín, Boca Juniors y River Plate

¡Una gran atajada!: el Pato Fillol retomó la secundaria con 75 años y en el primer examen se sacó un 10

Superó una insuficiencia renal, rompió récords y va por el Mundial U20 de atletismo: la historia de Isabella Gómez

Se terminó el misterio: Claudio Úbeda seguirá siendo DT de Boca en 2026

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Vuelta a San Juan.
Cuenta regresiva

Vuelta a San Juan 2026: 9 días de competencia, etapas más largas y exigentes, y aspiran llegar a los 180 ciclistas inscriptos

Por Carla Acosta

Las Más Leídas

Imagen ilustrativa
Fraude millonario

La gran estafa que le costó $87.000.000 a un vecino de Desamparados

Jorge Emanuel Aguilar Zeballos, el abogado fit sanjuanino.
Lo último

Revés judicial para el "abogado fit" sanjuanino: buscó recusar a un juez y un tribunal superior denegó su pedido

Las sorpresas y curiosidades del camino entre San Juan y La Serena, por el Paso de Agua Negra. video
Tiempo en Chile

La sorpresa, la incógnita y la maravilla del camino de San Juan a La Serena

Renunció un funcionario del Gobierno sanjuanino
Recambio

Renunció un funcionario del Gobierno sanjuanino

Ratifican la perpetua para el oficial de policía que acribilló a un camionero riojano en Valle Fértil
Fallo

Ratifican la perpetua para el oficial de policía que acribilló a un camionero riojano en Valle Fértil

Te Puede Interesar

¿Quién toma las decisiones en Unión de Villa Krause? El misterio de la conducción y los nombres que se escuchan
Movimiento dirigencial

¿Quién toma las decisiones en Unión de Villa Krause? El misterio de la conducción y los nombres que se escuchan

Por Carla Acosta
Dos preguntas flotando sobre el acueducto-gate: ¿los fiscales no denuncian?, o ¿puede alcanzar al propio Uñac?
Análisis

Dos preguntas flotando sobre el "acueducto-gate": ¿los fiscales no denuncian?, o ¿puede alcanzar al propio Uñac?

Creció entre terapias y hospitales, pero terminó brillando como primer escolta de la escuela Diego Salinas
Contra todo pronóstico

Creció entre terapias y hospitales, pero terminó brillando como primer escolta de la escuela Diego Salinas

El jueves llega templado y sin lluvias a San Juan
Clima

El jueves llega templado y sin lluvias a San Juan

Con qué te vas a encontrar en el mall Vivo Coquimbo: 100 tiendas, pet friendly y promos especiales para sanjuaninos video
Tiempo en Chile

Con qué te vas a encontrar en el mall Vivo Coquimbo: 100 tiendas, pet friendly y promos especiales para sanjuaninos