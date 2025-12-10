Video: la alegría y el festejo eufórico del rival de Boca al enterarse que se cruzarán en Copa Argentina

La noticia llegó como un verdadero regalo para los futbolistas de Gimnasia y Esgrima de Chivilcoy. Este miércoles, al enterarse de que enfrentarán a Boca en la primera instancia de la Copa Argentina, el plantel no pudo contener la emoción y celebró con abrazo y gritos desde la sede que estaban siguiendo la transmisión.
Más allá de la alegría por la posibilidad de medirse con los mejores, el plantel ya se mentalizó para poner el foco en la preparación para el histórico duelo.
Para los hinchas, la noticia también generó un estallido de orgullo y expectativas. En las redes sociales, la ciudad se llenó de mensajes de aliento y memes que reflejan la ilusión de este equipo que milita en el Federal A.
“Hace un año que estamos en Federal A, ascendimos recién este año. Se dio todo muy rápido en el club y jugar con Boca... Creo que mejor que esto es imposible. Hay que disfrutar este momento”, dijo Juan Ignacio Rimola, el presidente del club de Chivilcoy.
Así quedaron todos los cruces de la Copa Argentina
- Boca vs. Gimnasia de Chivilcoy
- River vs. Ciudad Bolívar
- Racing vs. San Martín de Formosa
- San Lorenzo vs. Deportivo Rincón (Neuquén)
- Independiente vs. Atenas de Río Cuarto
- Huracán vs. Olimpo de Bahía Blanca
- Estudiantes (LP) vs. Ituzaingó
- Gimnasia (LP) vs. Deportivo Camioneros
- Talleres de Córdoba vs. Argentino de Merlo
- Belgrano de Córdoba vs. Atlético de Rafaela
- Rosario Central vs. Sportivo Belgrano (Córdoba)
- Newell´s vs. Acassuso
- Lanús vs. Sarmiento La Banda (Santiago del Estero)
- Banfield vs. Real Pilar
- Vélez vs. Deportivo Armenio
- Argentinos Juniors vs. Midland
- Platense vs. Argentino de Monte Maíz
- Deportivo Riestra vs. Deportivo Maipú
- Estudiantes (RC) vs. San Martín (Tucumán)
- Godoy Cruz vs. Deportivo Morón
- Defensa y Justicia vs. Chaco For Ever
- Central Córdoba (SdE) vs. Gimnasia de Jujuy
- Gimnasia de Mendoza vs. Gimnasia y Tiro de Salta
- Sarmiento de Junín vs. Tristán Suárez
- Aldosivi vs. San Miguel
- Independiente Rivadavia vs. Estudiantes (BA)
- Tigre vs. Claypole
- Atlético Tucumán vs. Sportivo Barracas
- Unión vs. Agropecuario
- San Martín (SJ) vs. Deportivo Madryn
- Instituto de Córdoba vs. Atlanta
- Barracas Central vs. Temperley