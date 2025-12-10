Superó una insuficiencia renal, rompió récords y va por el Mundial U20 de atletismo: la historia de Isabella Gómez

Isabella Gómez tiene 18 años y ya es más que una de las grandes promesas del atletismo de velocidad provincial. De hecho, ya puede presentarse como la sanjuanina más veloz. Y su presente luminoso se entiende mejor cuando se conoce lo que atravesó recientemente: entre 2023 y 2024 debió detener por completo su carrera por una insuficiencia renal que la dejó siete meses sin entrenar y con estrictas restricciones alimentarias. Fue un período duro, marcado por consultas médicas, sesiones con psicólogo y la sensación de tener que “empezar de cero”, como afirmó para Almateur , el ciclo donde se recorren las pasiones deportivas de la provincia.

Horas decisivas Se terminó el misterio: Claudio Úbeda seguirá siendo DT de Boca en 2026

“Fue muy difícil porque estuve muchísimo tiempo sin hacer nada y volver a entrenar era como empezar otra vez”, contó. El regreso fue progresivo: un día por semana, después dos, luego tres, hasta recuperar ritmo. De a poco, y con paciencia, la joven volvió a encontrar sensaciones positivas en la pista.

La recompensa llegó este año. En los Juegos Binacionales Maule 2025, Isabella se consagró campeona en los 100 metros y subcampeona en los 200, donde además estableció dos récords provinciales:

100 metros: 12.20 segundos

200 metros: 25.29 segundos

image

“Estoy muy contenta con los resultados, fue una experiencia muy linda”, expresó.

Ser atleta en San Juan no siempre es sencillo. La velocista explicó que muchas veces deben compartir pista y gimnasio con otras disciplinas, lo que complica los entrenamientos. Además, adquirir clavos de competencia —elemento clave para su rendimiento— es casi imposible debido a su alto costo en dólares. “Los que necesito están alrededor de 500 dólares cada uno”, afirmó.

Pese a todo, su motivación nunca flaqueó. “Desde chiquita sabía que esto era lo mío. Antes hacía gimnasia artística, pero cuando conocí el atletismo en 2019 no dudé más”, recordó. Su entrenador, Hugo Casanova, la guió en ese camino que hoy la proyecta a torneos nacionales y, por qué no, a competencias internacionales.

Con tiempos que la dejan cerca de las marcas mínimas, Isabella apunta al gran objetivo del 2026: clasificar al Mundial U20. Para los 100 metros necesita 11.78; para los 200, 24.50. En ambos casos, está a menos de un segundo de sus mejores marcas, respectivamente. “Creo que en pocos meses puedo bajar esas marcas si entreno bien. Este año recién pude entrenar sin enfermarme”, explicó.

Además de su vida deportiva, Isabella termina la secundaria en el Colegio Nacional de Rawson y planea estudiar Educación Física, convencida de que su futuro seguirá ligado al deporte. “Esto recién empieza y voy mejorando muy rápido”, afirmó.

En la entrevista también compartió una anécdota táctica que vivió en los Binacionales: aprendió a que se debe regular energías entre series y final, algo que en San Juan no se practica. “Acá solo corremos una vez, así que fue una linda enseñanza”.

“Cualquier deportista sueña con un Mundial y con unos Juegos Olímpicos; hay que soñar para poder lograrlo”. “Cualquier deportista sueña con un Mundial y con unos Juegos Olímpicos; hay que soñar para poder lograrlo”.

Con referentes como la velocista nacional Flor Lamboglia, confianza en su entrenador, Hugo Casanova, y el apoyo de su entorno, la atleta sanjuanina del club 'Barrilete Cósmico' cierra un año inolvidable y se ilusiona con seguir creciendo.

La entrevista completa realizada en el ciclo Almateur