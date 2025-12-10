miércoles 10 de diciembre 2025

Cuenta regresiva

Vuelta a San Juan 2026: 9 días de competencia, etapas más largas y exigentes, y aspiran llegar a los 180 ciclistas inscriptos

La competencia más popular y convocante del calendario sanjuanino se correrá del 23 de enero al 1 de febrero. La organización ya afina detalles del recorrido y de las invitaciones a los equipos, y confirmó la participación de escuadras internacionales.

Por Carla Acosta
Vuelta a San Juan.

Vuelta a San Juan.

La Vuelta a San Juan 2026 empezó a tomar forma y ya tiene varios puntos definidos. Según pudo averiguar Tiempo de San Juan, la próxima edición contará con 8 etapas en línea y una contrarreloj individual, tal como ocurrió este año. Pero esta vez, los recorridos serán más largos y exigentes, configurando un total que superará los 1.200 kilómetros y que podría acercarse a los 1.400 kilómetros según los ajustes finales.

Desde la organización adelantaron que las etapas serán más duras que en 2025, cuando varias jornadas no superaron los 120 kilómetros. En esta oportunidad, ninguna etapa será menor a los 140 kilómetros, lo que elevará la exigencia física y estratégica para los equipos.

Por otro lado, apuntan a reunir entre 170 y 180 ciclistas, un salto considerable respecto a los 130 inscriptos de la última edición. Ya hay 25 equipos preconfirmados. Entre ellos figuran el Swift Carbon de Brasil, tres conjuntos de Chile, mientras que se gestiona la presencia de un equipo colombiano y del elenco boliviano Pío Rico. El resto de la lista se completará con escuadras argentinas, incluyendo las sanjuaninas, que terminarán de definirse cuando se abran las inscripciones en los primeros días de enero.

La carrera arrancará en el Gran San Juan -se definirá en los próximos días la ubicación exacta-, y se evalúa que el cierre sea en el Cantoni, aunque aún no está confirmado. Evalúan que la contrarreloj individual llegue al Dique Punta Negra. Sin embargo, ese tramo aún no está garantizado y podría sufrir modificaciones.

Mientras afinan detalles del recorrido, equipos y premios, los fanáticos esperan con ansias el "plato fuerte" de la Temporada de Ruta. La Vuelta a San Juan 2026 se disputará del 23 de enero al 1 de febrero, y se perfila con más equipos, más kilómetros y un pelotón numeroso que promete espectáculo en las rutas sanjuaninas.

