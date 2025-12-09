Hackearon la cuenta de un conocido centro médico sanjuanino y se llevaron $18.000.000 en minutos

Un nuevo y millonario ataque de delincuentes informáticos sacudió a un conocido centro médico de la Capital sanjuanina. El blanco de la estafa fue su gerente, que intentó entrar a la cuenta bancaria de la institución y en esa operación se la hackearon. La pantalla se le quedó tildada y, al cabo de unos minutos, descubrió que habían hecho transferencias por $18.000.000 a destinatarios desconocidos.

El episodio ocurrió el viernes último al mediodía y el perjuicio económico lo sufrió la firma CEAC (Centro de Estudios de Alta Complejidad), ubicada en calle Mitre. Como es habitual, ese día el gerente, de apellido Pérez, ingresó a la página web del banco donde administran sus fondos para operar a través del home banking, según fuentes del caso.

El directivo de la empresa de salud aseguró a los policías que, en ese momento, cuando empezó a operar, el sistema le solicitó validar su acceso mediante un supuesto token. En esos instantes -relató- la pantalla quedó bloqueada y no pudo acceder a la cuenta, explicó un investigador.

Al cabo de un rato pudo volver a operar y notó movimientos extraños de dinero. El gerente se contactó de inmediato con la casa bancaria, donde le confirmaron que desconocidos habían ingresado a la cuenta de la empresa y habían realizado dos transferencias: una por 9.000.000 de pesos y la segunda por otros 9.000.000, lo que totalizó un perjuicio de 18.000.000.

La denuncia fue radicada por el propio Pérez en la Comisaría 3ª de Capital y tomó intervención la UFI Delitos Informáticos y Estafas, que ahora investiga el origen del hackeo, el destino del dinero y la posible participación de cuentas receptoras utilizadas como pantalla para concretar la maniobra delictiva.