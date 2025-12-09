martes 9 de diciembre 2025

Estafa informática

Hackearon la cuenta de un conocido centro médico sanjuanino y se llevaron $18.000.000 en minutos

El gerente del CEAC denunció que delincuentes virtuales vaciaron la cuenta de la entidad tras una maniobra con un falso token de seguridad.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Un nuevo y millonario ataque de delincuentes informáticos sacudió a un conocido centro médico de la Capital sanjuanina. El blanco de la estafa fue su gerente, que intentó entrar a la cuenta bancaria de la institución y en esa operación se la hackearon. La pantalla se le quedó tildada y, al cabo de unos minutos, descubrió que habían hecho transferencias por $18.000.000 a destinatarios desconocidos.

El episodio ocurrió el viernes último al mediodía y el perjuicio económico lo sufrió la firma CEAC (Centro de Estudios de Alta Complejidad), ubicada en calle Mitre. Como es habitual, ese día el gerente, de apellido Pérez, ingresó a la página web del banco donde administran sus fondos para operar a través del home banking, según fuentes del caso.

El directivo de la empresa de salud aseguró a los policías que, en ese momento, cuando empezó a operar, el sistema le solicitó validar su acceso mediante un supuesto token. En esos instantes -relató- la pantalla quedó bloqueada y no pudo acceder a la cuenta, explicó un investigador.

Al cabo de un rato pudo volver a operar y notó movimientos extraños de dinero. El gerente se contactó de inmediato con la casa bancaria, donde le confirmaron que desconocidos habían ingresado a la cuenta de la empresa y habían realizado dos transferencias: una por 9.000.000 de pesos y la segunda por otros 9.000.000, lo que totalizó un perjuicio de 18.000.000.

La denuncia fue radicada por el propio Pérez en la Comisaría 3ª de Capital y tomó intervención la UFI Delitos Informáticos y Estafas, que ahora investiga el origen del hackeo, el destino del dinero y la posible participación de cuentas receptoras utilizadas como pantalla para concretar la maniobra delictiva.

